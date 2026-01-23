El futuro financiero de Brooklyn Beckham ha quedado en el centro de atención en medio de una amarga disputa familiar con sus padres, David y Victoria Beckham, y algunos expertos advierten que un estricto acuerdo prenupcial podría dejar al exmodelo y aspirante a empresario con mucho menos de lo que muchos esperan.

Te puede interesar: La pelea familiar entre los Beckham habría escalado y ahora involucra a abogados: Esto es lo que se sabe

El joven de 26 años, hijo del ex capitán de fútbol de Inglaterra David Beckham y de la diseñadora de moda Victoria Beckham, tiene un patrimonio neto personal estimado de alrededor de 10 millones de dólares (8 millones de libras esterlinas) provenientes de sus propias empresas, según dicen fuentes de la industria, muy por debajo de la vasta riqueza de la familia de su esposa y la casa Beckham juntas.

La riqueza de Beckham vs. la fortuna de Peltz: un marcado contraste

Brooklyn se casó con la actriz estadounidense Nicola Peltz en abril de 2022 en una ceremonia de alto perfil en Florida . Se dice que Nicola, hija del multimillonario inversor Nelson Peltz y la exmodelo Claudia Heffner Peltz, posee una fortuna de aproximadamente 50 millones de dólares (40 millones de libras), principalmente gracias a su trabajo como actriz, modelo y marcas.

La fortuna del padre de Nicola se estima en miles de millones, lo que le da a la familia Peltz una riqueza significativamente mayor que los activos combinados de los Beckham, que se cree que suman cientos de millones a través de carreras en el deporte, la moda y el entretenimiento.

La disparidad de riqueza se ha convertido en un punto central en las discusiones sobre el futuro de Brooklyn, particularmente después de que surgieran informes de que un acuerdo prenupcial férreo que firmó antes de su boda podría limitar sus reclamos financieros si el matrimonio alguna vez termina.

Según fuentes de la industria familiarizadas con las preocupaciones de la familia Beckham, el acuerdo prenupcial garantiza a Brooklyn sólo la mitad de la riqueza generada conjuntamente por él y Nicola, en lugar de concederle acceso a la fortuna más amplia de Peltz.

La disputa familiar se intensifica: temores sobre acuerdos prenupciales y consecuencias financieras

Según informes, el acuerdo prenupcial ha aumentado la tensión entre Brooklyn y sus padres, quienes, según se dice, temen que, si su matrimonio fracasa, pueda quedarse con poco más que sus propios negocios. Una fuente cercana a David y Victoria afirmó que la pareja teme que su hijo esté siendo absorbido por completo por la familia Peltz, dejándolo económicamente dependiente de sus suegros en lugar de continuar con el legado económico del apellido Beckham.

Estas preocupaciones surgieron en un contexto de conflictos familiares que se hicieron públicos. En enero de 2026, Brooklyn publicó un extenso mensaje en Instagram acusando a sus padres y a su equipo de relaciones públicas de controlar las narrativas sobre su vida personal e intentar socavar su relación con Nicola. En esa declaración, afirmó que ya no deseaba reconciliarse con ellos y presentó su decisión de hablar abiertamente como una postura independentista.

Carrera y ganancias: ¿Qué ha construido Brooklyn Beckham?

La carrera de Brooklyn Beckham abarca la fotografía, el diseño y el emprendimiento. Fundó la marca de salsa picante Cloud23 y ha colaborado con importantes socios, como Barilla, en campañas promocionales. A pesar de su famoso apellido y sus proyectos personales, los comentaristas señalan que su patrimonio neto individual sigue siendo modesto en comparación con la riqueza total de su familia y los recursos disponibles para Nicola gracias a su ascendencia multimillonaria.

Los expertos financieros suelen advertir que los herederos famosos pueden enfrentarse a retos singulares a la hora de forjar identidades independientes y fuentes de ingresos independientes de las fortunas familiares. Si bien los esfuerzos de Brooklyn le han otorgado cierta autonomía financiera, las estrictas condiciones prenupciales podrían limitar su derecho a la riqueza más allá de las empresas compartidas con Nicola.

Más que dinero: el acuerdo prenupcial se convierte en un punto crítico en la ruptura familiar de los Beckham

Las supuestas preocupaciones financieras forman parte de una ruptura más amplia que ha mantenido a Brooklyn y a su esposa prácticamente ausentes de eventos familiares clave, como las celebraciones del 50.º cumpleaños de su padre. Fuentes cercanas sugieren que los desacuerdos sobre la dinámica familiar, las narrativas mediáticas y la autonomía personal han contribuido a la creciente división.

Algunos allegados a la familia argumentan que el acuerdo prenupcial no se diseñó para perjudicar a Brooklyn, sino para proteger la propiedad intelectual y los intereses de marca asociados al apellido Beckham, sobre todo dadas las lucrativas alianzas comerciales de David Beckham. Sin embargo, otras fuentes creen que figuras del círculo de Nicola incitaron a Brooklyn a desconfiar del contrato.

Todas las miradas puestas en lo que viene a continuación mientras continúa la disputa Beckham-Peltz

Mientras la disputa familiar continúa desarrollándose públicamente, la cuestión del futuro financiero de Brooklyn sigue sin resolverse. Si el matrimonio se mantiene intacto, el acuerdo prenupcial podría no ser puesto a prueba nunca. Pero si la relación de la pareja se rompe, como ocurre con cualquier unión de alto perfil, los términos del acuerdo podrían influir significativamente en los resultados económicos de Brooklyn y sus perspectivas de herencia o influencia en su marca.

Por ahora, las familias Beckham y Peltz siguen en el centro de una de las disputas más examinadas de la cultura de las celebridades, una en la que las cuestiones de riqueza, autonomía y legado están demostrando ser tan convincentes como cualquier drama fuera de la cancha.