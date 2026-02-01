Jeffrey Epstein envió un gran guardaespaldas para asustar a un fotógrafo y recuperar las fotos tomadas para un artículo de una revista en 2015, lo que efectivamente detuvo la publicación de la revista.

Christopher Anderson, fotógrafo de Vanity Fair, contó que en 2015 lo contrataron para fotografiar a Epstein para un artículo en una revista neoyorquina . Anderson comentó: "En aquel entonces no sabía mucho sobre Epstein, salvo que tenía fuertes vínculos con hombres poderosos".

Anderson habló sobre su primer encuentro con Epstein y su equipo. Dijo: "Epstein me preguntó sobre mis fotos, cómo sería la sesión y cuánto creía que valían".

Anderson dijo que, después de la sesión, Epstein le ofreció 20.000 dólares por la propiedad de las fotos una vez publicadas. "Epstein no quería que nadie más tuviera las fotos después de que la revista las publicara, y me ofreció 20.000 dólares por ellas", declaró, según RadarOnline .

Anderson dijo que unos días después, Epstein se retractó de la noticia y empezó a pedir las fotos. "Entonces empezaron las amenazas y envió a su guardaespaldas, Merwin, a mi estudio para intimidarme", dijo.

El fotógrafo también afirmó que Epstein logró que la revista cancelara el artículo. "Epstein también logró amenazar a la revista, y cancelaron el artículo", declaró Anderson.

Anderson también mostró fotos de un disco duro antiguo que mostraban las oficinas y el escritorio personal de Epstein. Un correo electrónico hablaba de pagos del duque y la duquesa, lo que, según Anderson, demostraba las conexiones de Epstein con personas poderosas. Dijo: "Encontré la copia en un disco duro muy antiguo".

En redes sociales, la gente elogió a Anderson por contar la historia. Un usuario de Instagram escribió: "¡Qué valiente es esta publicación! ¡Una lectura increíble, un fotoperiodismo excelente!". Otro usuario añadió: "Esta publicación de Instagram contiene más información que todos los archivos de Epstein".

Muchos de los documentos relacionados con los delitos de Epstein permanecen confidenciales, a pesar de la investigación en curso sobre sus actividades. El representante demócrata Ro Khanna afirmó que los legisladores ahora están presionando para que se hagan públicos.

Khanna dijo a NPR el 2 de enero: "Quiero ver que en las próximas semanas comiencen a salir los documentos que el pueblo estadounidense quiere ver".