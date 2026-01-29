Algo no cuadra con el príncipe Harry últimamente. El duque de Sussex regresó al Reino Unido para su batalla legal contra Associated Newspapers Ltd. en el Tribunal Superior con un aspecto visiblemente tenso, con una tensión en el rostro que captó la atención tanto de comentaristas como de observadores de la realeza.

A sus 41 años, el príncipe que una vez encarnó el vigor juvenil ahora parece agobiado por algo mucho más pesado que el jet lag, y muchos están empezando a preguntarse qué está sucediendo realmente tras puertas cerradas con Meghan.

El presentador de TalkTV, Kevin O'Sullivan, no se anduvo con rodeos al describir el comportamiento de Harry en el tribunal. "Está constantemente enfadado. Parece constantemente molesto. Eso te hace envejecer, ¿verdad?", observó O'Sullivan, trazando una línea directa entre la visible frustración del duque y su aspecto notablemente curtido. Los comentarios del locutor tocaron la fibra sensible precisamente porque expresaban lo que muchos espectadores ya habían notado: Harry parecía sumido en un estado de agitación permanente.

El columnista Tom Peck, de The Times, agudizó la crítica con un humor mordaz. "La mayoría de los británicos que se mudan a California dan envidia a sus amigos cuando vuelven el fin de semana luciendo diez años más jóvenes. Harry, de alguna manera, ha logrado lo contrario. El miedo lleva a la ira, la ira al odio, el odio a las arrugas", escribió Peck, destacando la paradoja de un hombre que huyó de Gran Bretaña en busca del sol y regresó con un aspecto infinitamente deteriorado. La observación iba más allá de la mera estética, sugiriendo algo fundamentalmente inquietante bajo la superficie de la marca Sussex.

El rechazo de Netflix y las dificultades financieras ponen a prueba la resiliencia matrimonial

La comentarista real Kinsey Schofield situó la visible angustia de Harry en un contexto más amplio de tensión matrimonial. "Creo que es un reflejo de la tensión en casa. Creo que Harry y Meghan se aman, pero creo que es increíblemente difícil trabajar y colaborar con ellos", sugirió Schofield, describiendo una relación tensa por personalidades contrapuestas e incompatibilidades profesionales. Su análisis insinuó la formación de fracturas más profundas bajo la fachada pública cuidadosamente mantenida de la pareja.

El momento resultó ser crucial, dados los informes simultáneos de que la serie de Meghan en Netflix , "With Love, Meghan", no tendría una tercera temporada. La duquesa de Sussex había lanzado su marca de estilo de vida "As Ever" el año anterior y había estrenado dos temporadas de la serie junto con un especial navideño. Sin embargo, el programa no logró entrar en la lista de contenido de mayor éxito de Netflix, lo que llevó a fuentes a informar de su discreta cancelación, una afirmación que el gigante del streaming aún no ha confirmado oficialmente. Para Meghan, quien había posicionado la serie como un proyecto emblemático que mostraba su creatividad e influencia, el rechazo fue doloroso.

Schofield destacó las crecientes presiones financieras que soporta la pareja, sugiriendo que estas podrían estar intensificando considerablemente sus fricciones personales. "Son dos personas con un estilo de vida muy caro. Meghan tiene gustos muy caros y expectativas muy altas. Tan solo la factura de la seguridad es una cantidad desorbitada", explicó, pintando el retrato de un hogar que gasta capital a un ritmo insostenible.

"Creo que Harry está perdido, luchando y preocupado", añadió Schofield, sugiriendo que el duque se estaba derrumbando bajo el peso psicológico de su precaria situación financiera y el fracaso de sus proyectos de alto perfil. O'Sullivan reforzó esta afirmación, sugiriendo que Meghan se sintió especialmente afectada por el revés de Netflix. La cancelación de la serie representó una importante humillación profesional para la duquesa, quien había invertido un importante capital de marca personal en el proyecto.

Unidad pública a pesar de la agitación privada

Sin embargo, la historia cambió drásticamente pocos días después, cuando Harry y Meghan asistieron al Festival de Cine de Sundance en Utah. La pareja apareció visiblemente relajada en el estreno mundial de Cookie Queens , un documental que celebra a las Girl Scouts, radiante en la alfombra roja junto a la directora Alysa Nahamias y presentando una imagen de genuina armonía. Meghan, ex Girl Scout, pronunció un animado discurso en el escenario elogiando la película y agradeciendo a los asistentes su apoyo. Su calidez y entusiasmo contrastaron marcadamente con el ambiente conflictivo que los comentaristas habían descrito recientemente.

La yuxtaposición resultó impactante: en cuestión de días, los Sussex habían pasado de ser la pareja tensa y atribulada bajo escrutinio del Tribunal Superior a ser una pareja sonriente y cariñosa que celebraba un proyecto común. No estaba claro si esto representaba una auténtica reconciliación o simplemente la habilidad de la pareja para compartimentar sus conflictos, lo que llevó a los observadores a preguntarse si la tensión reportada era tan grave como se sugería o simplemente parte de la turbulencia emocional que acompaña a la controversia pública y los reveses profesionales.