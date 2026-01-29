Según informes, la boda de famosos más esperada de la década se ve amenazada por una causa inesperada: una batalla legal en un tribunal de Nueva York. Taylor Swift y Travis Kelce se casarán este verano, pero se dice que la estrella de los Kansas City Chiefs está lidiando con la posibilidad de que su enlace tenga que posponerse, ya que la novia podría ser citada a juicio por el caso en curso de Blake Lively contra Justin Baldoni.

La estrecha relación de Swift con Lively la arrastró a una disputa entre esta última y su coprotagonista de It Ends With Us . Dado que la cantante podría ser citada a declarar ante el tribunal, a su novio le preocupa que la batalla legal de Lively afecte sus planes de boda.

Una citación legal amenaza las nupcias de verano de Swift

Supuestamente, Travis Kelce está extremadamente estresado por la posibilidad de que su próxima boda con Taylor Swift se cancele o reprograme. La principal preocupación es la posibilidad de que Swift sea citada a declarar en la disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni.

El juicio comenzará el 18 de mayo y se espera que dure semanas. Según informes, Swift y Kelce se casarán el 13 de junio en Rhode Island, por lo que se teme que el caso afecte su calendario de bodas.

Si las fechas del juicio coinciden con la fecha de la boda, la pareja podría verse obligada a posponer la ceremonia. Fuentes cercanas al atleta sugieren que está frustrado por cómo un asunto legal externo ha interferido en sus preparativos privados.

"Si bien sigue apoyándolo, no puede dejar de pensar en lo injusto que se siente, para Taylor y para él mismo", dijo una fuente anónima a The Sun. "La posibilidad de tener que cancelar o reprogramar planes debido a una comparecencia ante el tribunal sería una gran decepción para él".

Aunque la familia intenta no darle demasiadas vueltas, el futuro novio, según se informa, no puede dejar de hablar de su preocupación. Sus padres le recordaron al "extremadamente estresado" Kelce que "tome las cosas paso a paso y se concentre en la boda".

Mensajes de texto desclasificados revelan intercambios privados

La batalla legal entre Lively y Baldoni ya ha dado lugar a la publicación de comunicaciones privadas entre la estrella de All I See You y la cantante de "Cruel Summer". Los mensajes de texto desclasificados entre Swift y Lively han proporcionado una visión poco común de cómo ambas gestionaron el estreno de la película It Ends With Us .

En un intercambio notable, se reveló que Swift prácticamente sacó una película de su tumba para Lively. La artista multimillonaria también fue captada llamando a Baldoni "p***" con un "violín diminuto".

Estos mensajes se incorporaron como prueba para establecer la cronología de la estrategia promocional de la película. Sin embargo, la revelación de estos pensamientos privados ha empañado la reputación de Swift de mantener una imagen pública estrictamente controlada.

Swift se siente expuesta y se distancia del drama animado

Tras la revelación de los documentos, los informes sugieren que Taylor Swift se siente profundamente expuesta y violada. La cantante es conocida por su meticulosa privacidad, y la lectura de sus conversaciones informales en un tribunal ha provocado una ruptura significativa en su amistad con Lively.

Una fuente le dijo a People que Swift solo "era amiga" de Lively en ese momento y que "nunca pensó que los mensajes privados se volverían públicos".

"Taylor simplemente está tratando de mantenerse alejado del drama", agregó la fuente.

Mientras tanto, algunas fuentes afirmaron que Swift no solo se estaba distanciando de Lively, sino que también estaba poniendo fin a su amistad. Otro informante alegó que la cantante de "Shake It Off" "nunca quiso formar parte de esta historia", por lo que está marcando un límite claro y cerrándole las puertas a Lively.

Swift y Lively se encontraban entre las alianzas más poderosas de Hollywood . Su admiración mutua era evidente, y Swift tituló su sencillo "Betty" en honor a la tercera hija de Lively y Ryan Reynolds. La ganadora del Grammy también mencionó a sus otros dos hijos, James e Inez, en la canción.

Los amigos famosos fueron vistos juntos por última vez en el Super Bowl de 2024. Swift estuvo presente en el evento para apoyar a Kelce, quien jugaba para los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers. En 2025, Swift asistió al evento anual con Ice Spice. Lively, notablemente, no asistió.