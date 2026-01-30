Sydney Sweeney ha hablado sobre la tensión del escrutinio público sobre su vida personal mientras surgen rumores sobre su relación con Scooter Braun.

La actriz abordó el tema durante una entrevista reciente, reflexionando sobre cómo los momentos ordinarios se distorsionan una vez que atraen la atención.

A finales de enero de 2026, Sweeney explicó por qué la reacción la había dejado frustrada y emocionalmente agotada. Aclaró que el problema no es la relación en sí, sino cómo la fama cambia la forma en que la gente responde a ella.

Sweeney dice que salir con Braun es "triste"

En una entrevista con Cosmopolitan , Sweeney abordó los rumores al tiempo que hablaba del impacto generalizado de la atención pública en su vida privada. Explicó que las situaciones cotidianas pierden rápidamente su simplicidad al ser observadas y juzgadas por desconocidos.

"A veces pienso que puedo hacer algo normal y tener una cita de una manera normal, y luego se percibe de una manera muy anormal", dijo Sweeney.

Añadió una conclusión breve pero concisa a sus comentarios, afirmando que la situación era "bastante triste". Los comentarios surgieron a medida que crecía la especulación sobre la relación entre Sydney Sweeney y Scooter Braun, un ejecutivo musical cuyo perfil ha intensificado el interés público.

Sweeney explica el problema de la "pérdida de normalidad"

La actriz afirmó que la fama le ha dificultado vivir relaciones sin interferencias externas. Describió cómo los momentos privados suelen ser reinterpretados por otros que no conocen directamente su vida.

Según Sweeney, esta pérdida de normalidad no solo la afecta a ella, sino también a muchas figuras conocidas. Salir con alguien, conocer a alguien nuevo o pasar tiempo juntos puede convertirse rápidamente en tema de conversación pública.

Ella dijo que esto hace que sea más difícil construir conexiones genuinas sin presión ni juicio.

Cuándo mantenerlo en privado según Sweeney

Sweeney también reflexionó sobre cómo ha gestionado su privacidad en el pasado. Reveló que mantuvo una relación de siete años y medio y decidió no hablar de ello públicamente.

"Creo que es importante tener algunas cosas para mí", dijo Sweeney, explicando por qué mantuvo esa parte de su vida fuera de la vista.

Reconoció el desafío de equilibrar la fama con el crecimiento personal, señalando que aún tiene veintitantos años y está aprendiendo sobre relaciones. Sweeney comentó que pasó gran parte de su juventud centrada en el trabajo y que ahora intenta disfrutar la vida con mayor plenitud.

Al mismo tiempo, admitió que decidir qué compartir públicamente sigue siendo difícil.

¿Cuando empezó Sweeney a salir con Braun?

Los informes que vinculaban a Sydney Sweeney y Scooter Braun surgieron por primera vez a mediados de 2025, meses después de que Sweeney terminara su compromiso con el productor de cine Jonathan Davino.

En junio de 2025, Sweeney y Braun fueron vistos asistiendo a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. Pronto se les vio juntos.

Para agosto de 2025, informes sugirieron que Braun les había contado en privado a personas cercanas a él que estaba saliendo con Sweeney. En septiembre de 2025, varios medios informaron que se veían casualmente tras ser vistos en varias salidas.

Más tarde ese mes, la pareja fue fotografiada junta en Los Ángeles y en el Halloween Horror Nights de Universal Studios, donde Sweeney estuvo acompañada por sus padres. Fuentes dijeron que ambos se sintieron abrumados por la reacción negativa que generó la noticia de su relación.

Para octubre y noviembre de 2025, los informes indicaban que la relación se había vuelto más seria, aunque se mantuvo discreta. Ni Sweeney ni Braun han confirmado públicamente su relación.