Andrew Mountbatten-Windsor, exduque de York, está luchando por aceptar la realidad de su exilio después de que el rey Carlos le ordenara abandonar Royal Lodge. Según fuentes cercanas a la familia real británica, el hermano menor del Rey Carlos III, caído en desgracia, reaccionó con furia cuando vio por primera vez su nuevo hogar, Marsh Farm.

Se dice que el hombre de 65 años, acostumbrado en el pasado a las extensas residencias reales y a los privilegios indiscutibles, está "horrorizado" por la modesta casa de campo a la que se mudará en la propiedad privada del Rey en Sandringham.

Andrés, a quien se le despojó oficialmente de sus títulos reales y su estatus de Su Alteza Real a finales de 2025, se enfrenta a una fecha límite final para desocupar su antigua casa en Windsor a mediados de febrero de 2026.

Según fuentes, Andrés visitó la propiedad la semana pasada y apenas ocultó su enojo por lo que considera una humillante degradación. Esta decisión, considerada por muchos como una señal deliberada del Rey, marca una de las rupturas más claras hasta la fecha entre el futuro de la monarquía y una figura cuyos escándalos han seguido lastrando gravemente la institución.

El Mirror describió su reacción como de visible consternación ante la propiedad que pronto llamará hogar. Atrás quedaron los amplios salones de Royal Lodge, donde ha residido cómodamente durante décadas, rodeado de treinta habitaciones y todos los lujos propios de un miembro de la realeza. En su lugar se alza Marsh Farm, una propiedad de cinco habitaciones mucho más modesta que, aunque en proceso de renovación, apenas se compara con su antigua residencia ni en escala ni en importancia simbólica.

Las fuentes pintan un vívido retrato de auténtica angustia y frustración. "Realmente no quería Marsh Farm", declaró una fuente al Daily Mail. "No habrá vivido en un lugar tan pequeño desde que dejó su apartamento en el Palacio de Buckingham".

La realidad de la degradación de Andrew

Lo que hace que esta reubicación sea particularmente dolorosa es el marcado contraste con sus circunstancias anteriores. Royal Lodge representaba libertad, autoridad y un acceso aparentemente ilimitado a los privilegios e influencias reales. La extensa finca, enclavada en los terrenos de Windsor, le permitió a Andrew mantener un estilo de vida que, según él, correspondía a su posición social y a sus conexiones familiares. En comparación, Marsh Farm se siente menos como un retiro campestre y más como un exilio, un castigo cuidadosamente diseñado para reflejar su nueva posición.

La casa de campo cuenta con varias dependencias, que ofrecen cierta similitud con el espacio del que Andrew disfrutaba anteriormente. Sin embargo, el impacto psicológico resulta devastador para un hombre acostumbrado a entornos más suntuosos y mayor autonomía. La propiedad se encuentra actualmente en una amplia renovación, con equipos de seguridad instalando diligentemente sistemas de circuito cerrado de televisión, equipo de seguridad integral y vallas altas para brindarle al ex príncipe la privacidad que exige. Sin embargo, estas medidas parecen diseñadas más para contener que para confortar, transformando lo que debería ser una residencia en algo más parecido a un recinto vigilado.

Looks like Andrew Mountbatten-Windsor has been demoted to Marsh Farm.



From a 30-room mansion to a much smaller farmhouse in need of upgrades, I'm sure Andy won't be too thrilled abut the downgrade. 👏 pic.twitter.com/bcmcJaBFsL — British Royaltea (@BritishRoyaltea) January 14, 2026

El autor de la realeza, Robert Jobson, ofreció una profunda perspectiva sobre el aparente estado de rebeldía de Andrés, al declarar a ¡HOLA!: "Andrew Mountbatten-Windsor parece estar dando largas. El rey caído en desgracia ha dejado claro al rey y a los cortesanos que lo despidieron que no irá a ninguna parte pronto". Estas palabras sugieren a un hombre reacio a aceptar su exilio en silencio, que sigue irritado por las restricciones que se le imponen.

La desafiante resistencia de Andrés a la reubicación real

Se espera que Andrés abandone la Logia Real en cuestión de semanas, lo que marcará el fin simbólico y definitivo de una era caracterizada por un escándalo considerable, un exilio autoimpuesto y una influencia cada vez menor. El traslado a Marsh Farm es mucho más que un simple cambio de domicilio: representa un reconocimiento público e ineludible de su estatus radicalmente diferente dentro de la Familia Real y la sociedad británica en general.

El rey Carlos ha dejado su posición muy, casi brutalmente, clara: los días de prominencia y privilegio de Andrés han terminado, y su forma de vida reflejará esa realidad irreversible.

Para un hombre que una vez inspiraba deferencia automática y residía cómodamente en los niveles superiores de la sociedad británica, la perspectiva de vivir en Marsh Farm representa una caída en desgracia innegable e irreversible.

Ya sea que su supuesta resistencia indique un acto final de desafío o el aferramiento desesperado de un hombre que no está dispuesto a aceptar su destino, una cosa es segura: los días de privilegio e influencia incuestionables quedaron inequívocamente atrás.

La vida en el exilio: ¿Qué pasa después?

Se espera que Andrew se mude a Marsh Farm antes de su 66 cumpleaños el 19 de febrero de 2026. Hasta que se completen las renovaciones, podría quedarse en Wood Farm, la cabaña donde el príncipe Felipe pasó su jubilación.

Aunque algunos expertos en la realeza, como Andrew Lownie, sugieren que el exduque podría eventualmente buscar refugio en Oriente Medio para escapar del escrutinio de los medios británicos, por ahora se ha resignado a su casa de campo en Norfolk. El futuro alojamiento de Sarah Ferguson aún no está confirmado, aunque también se espera que abandone la Logia Real cuando las llaves sean devueltas a la Propiedad de la Corona para Semana Santa .