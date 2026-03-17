El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha hablado abiertamente sobre la emotiva conversación final que mantuvo con el fallecido actor Chadwick Boseman, revelando las últimas palabras que la estrella de Black Panther le dijo antes de su muerte en 2020.

Boseman, quien interpretó al rey T'Challa en el Universo Cinematográfico de Marvel, falleció el 28 de agosto de 2020 a los 43 años tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Su muerte conmocionó a fans y colegas de toda la industria cinematográfica, muchos de los cuales desconocían la gravedad de su enfermedad.

Según un informe de CinemaBlend , Feige reflexionó recientemente sobre su último encuentro con Boseman durante una conversación pública con el director Ryan Coogler y el cineasta Shawn Levy en la ceremonia de inauguración de la División de Producción de Cine y Televisión Kevin Feige de la Universidad del Sur de California.

Durante la conversación, Feige recordó el entusiasmo que Boseman había mostrado por uno de sus últimos proyectos para Marvel.

Feige explicó que Boseman habló sobre su experiencia prestando su voz a una versión alternativa de T'Challa en la serie animada de Disney+ "What If...?" y lo mucho que disfrutó de la oportunidad creativa.

El ejecutivo de Marvel reflexionó sobre la conversación mientras hablaba de la conmoción que le produjo perder a un colega con el que creía que seguiría trabajando durante años.

Feige dijo: "Volveremos allí, esa siempre fue mi expectativa". Continuó describiendo cómo suponía que habría más oportunidades para reconectar con el actor a medida que la franquicia de Marvel se expandiera, según The Hollywood Reporter .

Feige añadió: "Así que nunca siento la necesidad de organizar una cena o un almuerzo para saludar". Explicó que sus apretadas agendas a menudo dificultaban la coordinación de reuniones personales, pero confiaba en que siempre surgiría otra oportunidad.

Feige prosiguió su reflexión describiendo la comprensión que siguió a la muerte de Boseman. Dijo: "Porque estamos ocupados y porque habrá una próxima vez".

Para concluir, compartió el impacto emocional que le produjo saber que no habría otra reunión con el actor. Feige añadió: "Me cayó como un jarro de agua fría cuando me di cuenta de que no habría una próxima vez".

Boseman apareció por primera vez como "T'Challa" en la película de Marvel de 2016, Capitán América: Civil War, antes de protagonizar la innovadora superproducción de 2018, Black Panther. Posteriormente, retomó el papel en "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".

Se esperaba que el actor regresara para una secuela centrada en su personaje. Sin embargo, tras su muerte, Marvel decidió no reemplazar a T'Challa, y la historia continuó con Shuri, interpretada por Letitia Wright, asumiendo un papel más importante en Black Panther: Wakanda Forever.