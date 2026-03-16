En la 98.ª edición de los Premios Óscar, celebrada el domingo, el segmento In Memoriam rindió un emotivo homenaje a figuras destacadas de la industria del entretenimiento. Sin embargo, también generó rápidamente indignación en internet, ya que los espectadores notaron la ausencia de varios nombres conocidos con créditos cinematográficos.

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El homenaje de este año se anunció con antelación como más largo y reflexivo de lo habitual. Los directivos de la Academia declararon a The Associated Press antes del programa que la ceremonia incluiría un emotivo segmento "In Memoriam", y la cobertura previa a la transmisión señaló que los productores estaban haciendo hincapié en extender el tributo tras un año de importantes pérdidas en la industria.

El actor y comediante Billy Crystal rindió un emotivo homenaje al director Rob Reiner, recordando su primer encuentro y sus numerosas colaboraciones, junto con otros actores que trabajaron con él. Reiner y su esposa y socia productora, Michele Singer, fueron encontrados asesinados en su casa de California en diciembre del año pasado. Su hijo, Nick , ha sido acusado de su asesinato.

La actriz y cantante Barbra Streisand rindió homenaje al actor Robert Redford con una actuación relacionada con la película que hicieron juntos, 'Tal como éramos', y la actriz canadiense Rachel McAdams rindió tributo a las actrices Diane Keaton y Catherine O'Hara .

Incluso con ese tiempo adicional, la crítica y los fans se centraron casi de inmediato en quiénes faltaban. Entre las figuras destacadas ausentes del homenaje de este año se encontraban los actores James Van Der Beek , Eric Dane y Brigitte Bardot . La omisión de Van Der Beek pareció generar una reacción especialmente fuerte debido al momento y a su visibilidad. El actor falleció el 11 de febrero y, aunque no apareció en la transmisión, fue incluido en el homenaje In Memoriam más extenso que la Academia publicó en línea.

El periodista canadiense de videojuegos y presentador de televisión Geoff Keighley expresó su consternación en las redes sociales porque su padre, David, productor de cine reconocido como una de las figuras clave detrás de IMAX, tampoco fue incluido. Geoff escribió: "Estoy increíblemente decepcionado y desconsolado porque los #Oscars y la AMPAS decidieron no incluir a mi padre, David Keighley, y sus invaluables contribuciones a IMAX y al cine en el segmento In Memoriam de la transmisión. Nunca lo olvidaré".

So incredibly disappointed and heartbroken that the #Oscars and AMPAS chose not to include my father, David Keighley, and his immeasurable contributions to IMAX and cinema in the In Memoriam segment in the broadcast.



I will never forget. pic.twitter.com/bMmICAPn3w — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 16, 2026

Algunos de los nombres omitidos, como el de Van Der Beek, figuraban al menos en la lista conmemorativa en línea de la Academia , lo que sugiere que el problema no radicaba en la exclusión total, sino en la exclusión de la transmisión televisiva en sí. Los Óscar se enfrentaron a críticas similares el año pasado, cuando otras figuras destacadas estuvieron ausentes del homenaje televisado.

Entre los que quedaron fuera se encuentran los actores James Ransone, Robert Carradine , Richard Chamberlain, Malcolm Jamal-Warner , Julian McMahon y el legendario actor argentino Héctor Alterio. Sin embargo, la Associated Press informó que el segmento se extendió más de lo habitual debido a la gran cantidad de fallecimientos de figuras importantes de Hollywood durante el último año.

Argentine actor Héctor Alterio (1929–2025) was missing from the #Oscars In Memoriam. He appeared in four of the first five Argentine films ever nominated for an Academy Award. Read our obituary: https://t.co/rdk9DiiU0e pic.twitter.com/IhJdxgjzL4 — Cinema Tropical (@CinemaTropical) March 16, 2026

La Academia aún no ha emitido públicamente una explicación detallada sobre las omisiones específicas de la transmisión. Puedes ver el segmento completo de In Memoriam de los Premios Óscar de este año aquí .