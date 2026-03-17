Teyana Taylor se ha pronunciado sobre el incidente viral en el que un guardia de seguridad pareció empujarla en los Premios Óscar de 2026, afirmando en una entrevista posterior a la ceremonia que se encuentra bien y que la situación ya está resuelta.

Un video compartido en las redes sociales muestra a Taylor confrontando a un hombre después de que "One Battle After Another" abandonara el escenario del Dolby Theatre, diciéndole que era "un hombre que le ponía las manos encima a una mujer" y calificando su comportamiento de "muy grosero".

En el vídeo, ella también dice que el hombre la "empujó literalmente", mientras que se puede oír a otra persona cercana describiendo la conducta como inapropiada, según E! News .

Diversos medios de comunicación han identificado al hombre como un guardia de seguridad que impedía el paso a Taylor y a la ejecutiva de Warner Bros., Pamela Abdy, cuando intentaban regresar al escenario para tomarse fotos adicionales.

Posteriormente, Taylor habló con TMZ sobre el incidente y declaró al medio que "todo está bien" y que no creía que nadie estuviera intentando interferir en su noche.

Dijo que el personal de seguridad estaba trabajando intensamente, pero recalcó que se encontraba bien y feliz tras la ceremonia. En otra entrevista, Taylor también afirmó que no tolera lo que considera una falta de respeto, especialmente cuando cree que es injustificada.

Según informaron Entertainment Weekly, People y otros medios, el enfrentamiento tuvo lugar justo después de que el equipo de "One Battle After Another" abandonara el escenario tras la victoria de la película como mejor película.

Según los testimonios compartidos con E! News y TMZ, el guardia usó su cuerpo y sus manos para impedir que Taylor y Abdy subieran las escaleras. E! News informó que el agente involucrado fue posteriormente trasladado de su puesto dentro del teatro.

Teyana Taylor made a scene at the Oscars on Sunday after she claimed a man shoved her.



When did the Oscars become the Waffle House❓ pic.twitter.com/oZoPlPb21s — Roy Rogue (@rogue185263) March 16, 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas emitió un comunicado expresando su profunda consternación por el relato de Taylor y calificando de inaceptable el comportamiento mostrado en el video. La organización indicó que había comunicado sus inquietudes a su empresa de seguridad contratada y se comprometió a tomar medidas para prevenir incidentes similares en el futuro.

Taylor, quien fue nominada a mejor actriz de reparto por su papel en "One Battle After Another", ha continuado con su agenda de la temporada de premios sin pedir públicamente más medidas disciplinarias, según EW News .