Christina Haack ha causado revuelo entre sus fans tras lucir un anillo brillante en su dedo anular durante un reciente evento de HGTV en Los Ángeles.

La estrella de "Flip or Flop", de 42 años, asistió a la celebración "Bachelor Mansion Takeover" en la emblemática mansión de Bachelor el 12 de marzo, donde estuvo acompañada por el presentador de "Bachelor", Jesse Palmer, y su novio, Christopher LaRocca.

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Haack, quien recientemente participó como jueza invitada en el programa, lució un vestido palabra de honor verde musgo que resaltaba su elegante estilo. Sin embargo, fue el anillo de plata con una piedra central en su mano izquierda lo que acaparó toda la atención, alimentando las especulaciones de que ella y LaRocca podrían estar comprometidos.

Aunque la pareja no ha hecho ningún anuncio oficial, Haack pareció mantener un tono informal durante el evento.

"Chris siempre me apoya mucho", declaró a Us Weekly en la alfombra roja. "Es un hombre muy agradable y fácil de tratar, y me encanta tenerlo aquí".

Según Page Six , a pesar del anillo, Haack aclaró su postura actual sobre el matrimonio. "El matrimonio no está en mis planes ahora mismo", dijo.

Añadió que, si bien podría considerar el matrimonio en el futuro, no sucedería pronto y que le gustaría estar comprometida durante varios años antes de dar ese paso.

Three-time divorcée Christina Haack sparks engagement rumors with new ring The HGTV star has been dating her boyfriend, Christopher LaRocca, for two years. https://t.co/I7Gl8MNIrm pic.twitter.com/QFZ5DDYPzJ — NahBabyNah (@NahBabyNahNah) March 16, 2026

Christina Haack presume de anillo mientras juzga en HGTV.

Haack y LaRocca han estado saliendo desde que ella se separó de su último exmarido, Joshua Hall.

La estrella de "Christina in the Country" se casó en secreto con Hall en 2022, se separaron en julio de 2024 y finalizaron su divorcio en mayo de 2025.

Esta no es la primera relación sentimental de alto perfil de Haack. Tiene dos hijos con su primer marido, Tarek El Moussa, de 44 años, y un hijo con su segundo marido, Ant Anstead, de 46 años.

Sus relaciones pasadas a menudo han sido noticia, pero la estrella de HGTV parece estar centrada en disfrutar de su relación actual con LaRocca.

El evento también le dio a Haack la oportunidad de celebrar su trabajo en HGTV. Elogió a los concursantes de "Bachelor Mansion Takeover" por su creatividad bajo presión.

"Los concursantes tenían muy poco tiempo y un presupuesto muy limitado, así que los comprendo perfectamente, ya que estuve en su lugar", dijo. "Intenté ser una jueza muy justa, entendiendo con qué recursos contaban y lo bajos que eran sus presupuestos".

Los seguidores de Haack seguirán muy de cerca cómo compagina su vida personal con su ajetreada carrera profesional.

Según informó DailyMail , "Bachelor Mansion Takeover" se emite los lunes a las 8 pm ET en HGTV y está disponible para ver en streaming al día siguiente en HBO Max.

Mientras tanto, Haack también está filmando la segunda temporada de "The Flip Off" junto a Tarek El Moussa y su esposa, Heather Rae El Moussa, lo que la mantiene firmemente en el centro de atención.