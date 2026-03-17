El artista británico Ed Sheeran compartió el aterrador momento en que se enteró de que a su esposa, Cherry Seaborn, le habían diagnosticado cáncer mientras estaba embarazada de su segundo hijo.

En el episodio del 10 de marzo del podcast "Friends Keep Secrets", con Benny Blanco, Lil Dicky y Kristin Batalucco, el cantante ganador del Grammy describió ese momento como uno de los peores de su vida.

"Cherry me llamó y me dijo que tenía cáncer", recordó Sheeran. En ese momento, Seaborn tenía seis meses de embarazo de su hija Jupiter, según informó la revista People .

Inicialmente, los médicos les dijeron a la pareja que la cirugía para extirpar el tumor no se podría realizar hasta después del parto, lo que obligó a la familia a afrontar un embarazo tenso e incierto.

"Está bien, le hicieron la operación", dijo Sheeran. "Estaba embarazada en ese momento. Por eso fue difícil. Por suerte —toco madera— está perfectamente". Añadió con franqueza: "Fue un susto de muerte".

Ed Sheeran Gives Update on Wife Cherry Seaborn's Health After Operation for Cancer Diagnosis https://t.co/aZARVzOr7B — People (@people) March 13, 2026

Ed Sheeran recuerda la "peor semana" durante la enfermedad de su esposa.

La difícil situación que vivió la pareja se produjo durante una semana de gran intensidad emocional. Además del diagnóstico de Cherry, Sheeran estaba lidiando con la repentina muerte de sus amigos cercanos Jamal Edwards y la leyenda del críquet Shane Warne.

Además, se enfrentó a una sonada demanda por infracción de derechos de autor relacionada con su exitosa canción "Shape of You", la cual finalmente ganó.

"Esa fue probablemente la peor semana porque Jamal también falleció esa semana, y luego nos vimos inmersos en un juicio. Ah, y luego Shane murió el primer día del juicio", dijo Sheeran, reflexionando sobre la abrumadora serie de acontecimientos.

El cantante describió cómo la experiencia cambió su perspectiva sobre los desafíos que antes le preocupaban.

"Estar en el juicio, que fue todo un proceso durante ocho años, de repente dejó de importarme. Debido a todas esas cosas importantes de la vida, cuando estaba en la sala del tribunal, pensaba: 'En realidad no me importa el resultado'. Porque es insignificante en comparación."

Ed Sheeran reveló públicamente por primera vez el diagnóstico de Cherry en su documental de Disney+ de 2023, "Ed Sheeran: The Sum of It All".

Según DailyMail , Seaborn, de 33 años, compartió que el diagnóstico la hizo reflexionar sobre la mortalidad y la inspiró a participar en el documental a pesar de que normalmente evita ser el centro de atención.

"Fue una noticia increíble. Casi vomito cuando el cirujano nos dijo que podíamos esperar hasta el final del embarazo para extirpar el tumor. No teníamos que preocuparnos por un parto prematuro", dijo Seaborn.