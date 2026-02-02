Jelly Roll sorprendió al público de los Grammy 2026 con su dramática transformación tras perder 136 kilos , llegando a la alfombra roja junto a su esposa, Bunnie XO. El nuevo y elegante look de la estrella del country acaparó titulares, pero la atención se centró rápidamente en la resiliencia de su matrimonio.

La noche fue histórica para Jelly Roll. Obtuvo sus primeros premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum Country Contemporáneo por Beautifully Broken , Mejor Interpretación Country de Dúo/Grupo por su colaboración con Shaboozey en Amen y Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea por Hard Fought Hallelujah con Brandon Lake. En su discurso de aceptación, agradeció a Bunnie XO por salvarle la vida, afirmando que habría terminado muerto o en la cárcel sin su apoyo.

La dolorosa confesión de Jelly Roll

En el podcast de Human School del 21 de octubre de 2025, Jelly Roll admitió con franqueza haber engañado a su esposa, Bunnie XO, con quien llevaba nueve años casado. El cantante de country de 41 años afirmó que engañar a su esposa fue el peor momento de su vida adulta, confesando: "No hablo de esto públicamente para nada, pero uno de los peores momentos de mi vida adulta fue cuando le tuve una aventura a mi esposa".

Jelly Roll, cuyo verdadero nombre es Jason Bradley DeFord, compartió su profunda decepción consigo mismo, diciendo que lo dejó conmocionado a pesar de saber que estaba enamorado de Bunnie.

La desafiante respuesta de Bunnie XO a las críticas

Cuando Jelly Roll compartió que Bunnie XO, cuyo verdadero nombre es Alyssa DeFord, lo perdonó y lo aceptó a pesar de la aventura, los críticos en línea no tardaron en condenar su decisión. Pero la presentadora de podcast de 46 años se mantuvo firme y respondió directamente a sus detractores.

Escribió: "De hecho, se necesita una mujer más fuerte para afrontar el dolor, esforzarse y reconstruirse con el hombre que ama, en lugar de huir o chismear". Añadió: "Crecer no es debilidad, es gracia. Pero no todas están hechas para esa clase de fortaleza. Rezo para que nunca tengas que sentir ese dolor por juzgar la vida de otra mujer".

Bunnie XO ha sido muy expresiva sobre por qué eligió quedarse con Jelly Roll después de su infidelidad, que ocurrió principalmente durante una breve separación en 2018. Su filosofía de "gracia sobre juicio" refleja su creencia de que una relación puede reconstruirse en algo más fuerte si ambos socios están dispuestos a hacer el trabajo.

La presión de grupo y la aventura

El cantante de country explicó que su infidelidad se debía a la influencia de las compañías que frecuentaba en aquel entonces. "Estaba con un grupo de personas que engañaban a sus esposas", dijo Jelly Roll, comparándolo con sus problemas pasados con el abuso de sustancias.

Cuando consumía cocaína, me juntaba con gente que consumía cocaína. Cuando bebía mucho, me juntaba con gente que bebía mucho.

Admitió que alguna vez valoró las amistades duraderas "solo porque tenían un número asociado a ellas" a pesar del comportamiento tóxico, pero ahora él y Bunnie se rodean de personas que los elevan.

Reconstrucción después de la división de 2018

La pareja se separó brevemente en 2018 antes de finalmente retomar su romance. Jelly Roll ha hablado desde entonces sobre el esfuerzo que puso para reparar su relación, afirmando que el proceso "ha sido especial".

"Trabajé mucho para reparar esa relación", dijo. "Esta reparación ha sido especial, hombre. Somos más fuertes que nunca. Ojalá nuestra historia hubiera terminado sin una aventura, y no me alegro en absoluto de que haya sucedido, pero estoy orgulloso de quiénes somos hoy".

Bunnie reflexionó sobre su viaje en una publicación de TikTok de 2023, escribiendo: 'Quién iba a pensar que nuestra separación en 2018, mi regreso a Las Vegas y tu venida a buscarme nos habrían puesto en este viaje salvaje llamado vida'.

Añadió: "Finalmente nos comprometimos el uno con el otro y cumplimos todo lo que nos prometimos la primera noche de 2016. Nuestro castillo de arena tuvo que derrumbarse para que pudiéramos reconstruirlo sobre tierra firme. Te quiero muchísimo".

Bunnie XO es la madrastra de los dos hijos de Jelly Roll de una relación anterior: su hija Bailee Ann, de 17 años, y su hijo Noah Buddy, de 9.