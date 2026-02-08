Los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX de la NFL, y ambos equipos han superado a los demás para llegar a este punto, donde solo uno se convertirá en el campeón de este año.

Los Seahawks son los grandes favoritos para ganar, a pesar de que los Patriots buscan su séptima victoria en el Super Bowl. Con ambos equipos programados para disputar el codiciado trofeo y el título de campeones del Super Bowl LX, aquí están las listas oficiales de jugadores que se espera que sean titulares en ambos equipos.

Alineación titular de los New England Patriots

Para la alineación titular ofensiva de los Patriots: Drake Maye, Rhamonde Stevenson, Stefon Diggs, Kayshon Boutte, Mack Hollins, Hunter Henry, Jack Westover, Will Campbell, Jared Wilson, Garreth Bradbury, Mike Onwenu y Morgan Moses.

En defensa: Christian Barmore, Khyiris Tonga, Milton Williams, Harold Landry III, Robert Spillane, Christian Elliss, K'Lavon Chaisson, Carlton Davis III, Jaylinn Hawkins, Craig Woodson, Christian Gonzalez y Marcus Jones.

Andy Borreagales, Bryce Baringer, D'Ernest Johnson y Julian Ashby conforman los equipos especiales de los Patriots.

Your Super Bowl LX New England Patriots. pic.twitter.com/iHr1qBNwI5 — New England Patriots (@Patriots) February 8, 2026

Alineación titular de los Seattle Seahawks

En la ofensiva de los Seahawks, los jugadores que se espera que sean titulares incluyen a: Sam Darnold, Kenneth Walker III, Jaxon Smith-Njigba, Cooper Kupp, Rashid Shaheed, AJ Barner, Robbie Ouzts, Charles Cross, Grey Zabel, Jalen Sundell, Anthony Bradford y Abraham Lucas.

En defensa: DeMarcus Lawrence, Byron Murphy II, Leonard Williams, Derick Hall, Uchenna Nwosu, Ernest Jones IV, Drake Thomas, Devon Witherspoon, Coby Bryant, Julian Love, Josh Jobe y Nick Emmanwori.

Completando los titulares de los Seahawks están los equipos especiales: Jason Myers, Michael Dickson y Chris Stoll.

WE'RE GOING TO THE SUPER BOWL ‼️ pic.twitter.com/iGmrQdf8EH — xz* - Seattle Seahawks (@Seahawks) January 26, 2026

¿Quién actuará en el Super Bowl LX?

Otra razón importante para que los aficionados sigan el Super Bowl son los artistas que subirán al escenario tanto antes del partido como durante el esperado espectáculo de medio tiempo. Para los eventos previos al partido, que tendrán lugar horas antes del inicio, la legendaria banda de punk Green Day dará el pistoletazo de salida con una actuación en su ciudad natal, Santa Clara, donde se celebrará el Super Bowl en el Levi's Stadium.

Charlie Puth cantará el himno nacional de Estados Unidos. Puth reveló en una entrevista con Rolling Stone en enero de 2026 que audicionó para la oportunidad. Después de Puth, Brandi Carlile interpretará "America the Beautiful", mientras que Coco Jones cantará "Lift Every Voice and Sing", un himno a menudo descrito como el himno nacional negro.

El ganador del Grammy, Bad Bunny, actuará durante el espectáculo de medio tiempo después de ser anunciado en septiembre de 2025. Anteriormente, el set de medio tiempo de Kendrick Lamar se convirtió en la actuación de medio tiempo más vista.

"Lo que siento me trasciende", dijo Bad Bunny al ser preguntado sobre su reacción al anuncio. "Es por quienes vinieron antes y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown. Es por mi gente, mi cultura y nuestra historia".