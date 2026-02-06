La boda del siglo de Taylor Swift y Travis Kelce será un evento animado, según el jugador de la NFL. La fiesta posterior contará con música en vivo y mucha cerveza de garaje, aunque los detalles de la boda siguen siendo un misterio.

Un reportero de TMZ le preguntó a Travis mientras el futbolista entraba al edificio para su podcast "New Heights" el miércoles: "¿Cuántos barriles de cerveza de garaje habrá en esa recepción?", preguntó el reportero.

—Hombre, ni siquiera puedo contar tan alto —respondió Travis.

Garage Beer es propiedad de Travis y su hermano. Eso es una clara señal de que la recepción estará repleta de la popular cerveza de los hermanos. Garage Beer ha crecido rápidamente, consolidándose en el mercado artesanal, y el chiste de Kelce sugiere que esta boda será un evento animado y lleno de cerveza.

Ese mismo día, se mezcló con los fanáticos afuera del lugar, contando bromas sobre sus habilidades en el golf y firmando autógrafos, en medio del bullicio de la planificación de la boda.

Una temporada complicada y Taylor se mueve rápidamente al lado de Travis.

Los Kansas City Chiefs fueron derrotados por LA Chargers el 14 de diciembre por un margen de 16-13, dejando al equipo sin poder competir en la postemporada, marcando la primera instancia de este tipo en más de 10 años.

Sin embargo, la acción se vio empañada por una lesión que puso fin a la temporada a uno de los mejores jugadores participantes, Patrick Mahomes, quien se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral colateral en los segundos finales.

Los Chiefs no tuvieron un buen desempeño ni en ataque ni en defensa, aunque Kelce atrapó siete pases para 70 yardas. La defensa del equipo solía ser uno de sus puntos fuertes, pero no logró evitar perder el balón ni dar la sorpresa en el partido contra el quarterback rival.

Fuentes cercanas a la pareja informaron al Daily Mail que Taylor ha estado intentando animar a Travis. A medida que la temporada se alargaba, intentaba animarlo pasando más tiempo con él y no bombardeándolo con planes de boda.

Una fuente cercana señaló que el enfoque de Swift era mantener a Kelce relajado, alentándolo a concentrarse en las decisiones de su carrera.

"Ella querría que él se concentrara en eso después de tomar una decisión profesional porque sabe lo importante que es eso para él", dijo la fuente.

Este período marca lo que algunos llaman la "primera prueba real" de la pareja.

Mientras Travis contempla su futuro en el fútbol americano, la paciencia y el apoyo de Taylor parecen mantener su relación en marcha. Se la ha visto animándolo en los partidos y acompañándolo en sus noches tranquilas.

Taylor se está preparando, así que ¿quién está en su tren nupcial?

Según lo que sabemos hasta ahora, la modelo Gigi Hadid habría aceptado, emocionada de formar parte de la celebración. La cantante Selena Gomez , quien recientemente se casó con Benny Blanco, también forma parte de su círculo nupcial.

Las fuentes dicen que la cantante de ' Ophelia' quiere que los preparativos para su boda sean divertidos y memorables.

"Taylor quiere comenzar el proceso de la boda de esta manera, construyendo su grupo de damas de honor e involucrando a todos en los preparativos, celebraciones y planificación", dijo la fuente.

"Ella quiere que sea divertido y memorable para todos, con fiestas, viajes y tiempo juntos antes del gran día", agregaron.

'Saboreando' el compromiso

A pesar de la emoción, la pareja se lo toma con calma. Han circulado rumores de retrasos o aplazamientos, pero fuentes cercanas insisten en que simplemente están "saboreando" el compromiso.

Taylor, conocida por su meticulosa planificación, se muestra relajada con Kelce, quien prefiere un enfoque más tranquilo.

"La boda todavía no les causa estrés, están saboreando el compromiso", comentó la fuente.

Otro amigo cercano dijo: "El anillo está puesto, pero eso es todo. Nada de reuniones importantes, ni planificación de asientos. Están en plan cita, no boda".