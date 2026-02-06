Los dolores de cabeza del príncipe William rara vez son fotografiados. Pero la última tanda de archivos de Epstein ha producido precisamente el tipo de imagen que temen los estrategas de palacio: sórdida, sin contexto y fácilmente compartible, pero capaz de repercutir negativamente en una institución que se sustenta en el simbolismo.

Las fotografías, publicadas por el Departamento de Justicia de EE. UU. como parte de su investigación sobre Jeffrey Epstein, parecen mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor a cuatro patas sobre una mujer no identificada tumbada boca arriba, completamente vestida y con el rostro oscurecido. No se proporcionó ubicación, fecha ni explicación junto a las imágenes, lo cual es precisamente lo que las hace tan explosivas: en el vacío, el público llena los espacios en blanco.

Los archivos de Epstein y un palacio que no puede apartar la mirada

El experto en realeza Ian Pelham Turner declaró a Fox News Digital que las imágenes fueron suficientes para provocar un ataque de apoplejía tanto al rey Carlos III como a su heredero, comparando el momento con una moderna "Casa de los Horrores". Es una frase llamativa, pero la dinámica subyacente es familiar: se espera que la monarquía represente el decoro, mientras que el escándalo se mantiene obstinadamente en el encuadre.

Fox News informa que el Departamento de Justicia publicó tres imágenes el 30 de enero. En dos de ellas, Andrew aparece agachado sobre la mujer con una mano sobre su estómago, y en una tercera, arrodillado con las manos a ambos lados de su cuerpo, mirando directamente a la cámara. El mismo informe señala que la inclusión en los archivos no implica necesariamente irregularidades, una advertencia que rara vez se transmite tan rápido como las propias imágenes.

El Palacio de Buckingham, según Fox, ha adoptado previamente la postura de no hacer comentarios sobre asuntos relacionados con el hermano menor del Rey porque ya no es miembro activo de la realeza. Eso suena bien en teoría, pero el problema con las marcas familiares es que el público no siempre respeta los cuadros internos de recursos humanos. Andrés sigue siendo, sin lugar a dudas, parte de la historia que se cuenta sobre los Windsor.

Lo que revelan los archivos de Epstein sobre el cálculo de William

Si el instinto de Carlos a menudo ha sido gestionar la vergüenza con discreción, el de Guillermo parece más impaciente y menos inclinado a ceder ante responsabilidades persistentes. Helena Chard, locutora y fotógrafa británica, declaró a Fox News Digital que William, de 43 años, está, según se informa, "furioso" porque no se ha tomado una postura más firme contra su tío. "William cree que Andrés está destruyendo el buen trabajo de la monarquía, y esta se ha vuelto vulnerable al torrente de revelaciones sensacionalistas", declaró.

Esa palabra, "borrador", suena contundente porque habla de algo que no se puede ignorar aquí: las reputaciones se acumulan. La identidad pública de William se ha construido en torno al deber, una modernidad controlada y una evitación casi estudiada del desorden, así que un tío que no deja de generar titulares sensacionalistas no solo es incómodo; es corrosivo.

Chard fue más allá, sugiriendo que William se pondría firme para impedir que Andrés se acercara tanto a su familia, y describió un flujo continuo de imágenes incómodas y sórdidas por parte del Departamento de Justicia que deja a la realeza preparándose para lo que viene. El detalle impactante no es solo la ira, sino la sensación de impotencia: ni siquiera una institución con siglos de antigüedad puede presumir de fotografías que aún no ha visto.

La política también ha comenzado a invadir el panorama real. Fox News informó que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha llamado a Andrés a testificar ante el Congreso de Estados Unidos, argumentando que "las víctimas de Epstein deben ser la prioridad". En otras palabras, ya no se trata solo de una limpieza de palacio; se está convirtiendo en una cuestión de rendición de cuentas pública que se desarrolla a plena vista.

Para William, la pesadilla es que la siguiente etapa de su vida —su eventual reinado— llegue con un viejo escándalo aún aferrado al apellido familiar. Y para una monarquía que intenta convencer al público de que ha pasado página, los archivos de Epstein son un recordatorio de que algunos capítulos se niegan a permanecer cerrados.