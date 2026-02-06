Nadie pidió una clasificación de la contaminación causada por famosos, pero la tenemos de todos modos. Y en la cima se encuentra Donald Trump, con su Boeing 757 de 1991, consumiendo combustible a un ritmo que hace que el resto de la lista parezca casi modesta.

El Celebrity Private Jet Tracker actualizó sus cifras esta semana. El avión de Trump ha generado 35.380 toneladas métricas de CO2 en los últimos dos años. Travis Scott quedó en segundo lugar con 14.775 toneladas métricas. No se trata de una contienda reñida.

El rastreador no explica su metodología con mucho detalle, lo cual es importante destacar. Estas cifras se basan en datos de vuelo disponibles públicamente y estimaciones del consumo de combustible, por lo que probablemente sean aproximadas sin ser una profecía. Aun así, incluso con amplios márgenes de error, la cifra de Trump destaca.

El exdirector de Google, Eric Schmidt, quedó en tercer lugar con 10.017 toneladas métricas. El avión de P. Diddy, supuestamente vendido desde que se recopilaron los datos, registró 7.019 toneladas métricas. Kim Kardashian ocupó el quinto lugar con 6.579 toneladas métricas. Elon Musk, quien en una ocasión amenazó con demandar al estudiante que rastreaba sus vuelos, aterrizó cerca de las 5.400 toneladas métricas.

Por qué el Boeing 757 lo cambia todo

La mayoría de las celebridades vuelan en Gulfstreams o Bombardiers. Estos son jets privados diseñados para esa función: elegantes, eficientes según los estándares de la industria y construidos para transportar quizás una docena de personas. Trump vuela en un avión comercial adaptado.

Su Boeing 757-200 comenzó transportando pasajeros para Sterling Airlines. Trump se lo compró al cofundador de Microsoft , Paul Allen, en 2011 por aproximadamente 100 millones de dólares, luego eliminó los 228 asientos estándar y reconstruyó el interior para 43. La cabina cuenta con un dormitorio principal, tres baños con grifería bañada en oro y cuero italiano por todas partes, según SlashGear.

El avión recorrió 367,541 millas en 453 vuelos durante el período de seguimiento. Esto equivale aproximadamente a un vuelo cada día y medio. Los dos motores Rolls-Royce RB211 no fueron diseñados para esto; fueron diseñados para transportar a 200 personas entre continentes, no para transportar a una sola familia entre Florida y Nueva York.

¿Cuánto le cuesta realmente la aviación privada al clima?

Un estudio revisado por pares en Communications Earth & Environment encontró que los jets privados emitieron colectivamente 15,6 millones de toneladas métricas de CO2 a nivel mundial en 2023. Las emisiones aumentaron un 46 por ciento entre 2019 y 2023, impulsadas principalmente por los viajes de placer, mostró la investigación.

Un informe más reciente del Consejo Internacional de Transporte Limpio eleva la cifra a 19,5 millones de toneladas métricas en 2023. El ICCT calculó que un avión privado típico emite tantos gases de efecto invernadero cada año como 177 automóviles de pasajeros, según su análisis de junio de 2025.

Casi la mitad de los vuelos privados cubren distancias inferiores a 500 kilómetros, viajes perfectamente factibles en coche. Estados Unidos alberga el 68,7 % de los aviones privados del mundo, y el 65 % de todos los vuelos privados en 2023 partieron de aeropuertos estadounidenses.

Solo alrededor del 0,003 % de la población mundial utiliza la aviación privada. Los 50 multimillonarios más ricos promediaron 184 vuelos cada uno en un solo año, generando la misma cantidad de carbono que una persona promedio produciría a lo largo de tres siglos, según reveló National Geographic.

Taylor Swift, quien enfrentó constantes críticas por el uso de su jet en años anteriores, se ubicó en el puesto 52 con 1397 toneladas métricas. Vendió uno de sus dos jets en 2023 y afirma comprar compensaciones de carbono. Lady Gaga se ubicó en el puesto 35 con 2830 toneladas métricas. Oprah Winfrey se ubicó en el puesto 20 con 3859 toneladas métricas.

Las propuestas para gravar las emisiones de los aviones privados han tenido poco éxito en Estados Unidos, donde la industria sigue siendo políticamente intocable. El ICCT estimó que un impuesto global al combustible de 1,59 dólares por galón podría generar 3.000 millones de dólares anuales para la descarbonización de la aviación. Nadie parece interesado.

El avión de Trump, según el rastreador, ha estado estacionado desde principios de abril. Quizás eso cambie la próxima vez que alguien actualice la hoja de cálculo.