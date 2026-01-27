Victoria Beckham enfrentó fuertes críticas la semana pasada después de que su hijo, Brooklyn Beckham, hiciera acusaciones sobre su relación y sus prioridades. El joven de 26 años afirmó que su madre siempre ha priorizado su marca e imagen sobre sus hijos, presentándolo como un patrón más que como un desacuerdo aislado.

Brooklyn también acusó a Victoria de ser controladora y dijo que se negó a permitir que su esposa, Nicola Peltz, usara uno de sus diseños el día de su boda. A pesar de la intensidad de las acusaciones, Victoria, a menudo conocida como Posh Spice, no las ha abordado públicamente, y fuentes esperan que siga así por ahora.

Una reunión de las Spice Girls

Una fuente citada por la revista Hello! sugirió que un anuncio importante podría desviar la atención de la disputa familiar. Argumentó que la distracción más limpia sería una reunión de las Spice Girls, sobre todo porque los fans llevan años esperando que Victoria se reincorpore plenamente al grupo.

Victoria fue la única integrante que no acudió a la reunión de 2019, en la que participaron Mel B, Mel C, Emma Bunton y Geri Halliwell. Esta ausencia se ha convertido en parte de la narrativa de la reunión, por lo que cualquier indicio de que aceptara salir de gira probablemente acapararía los titulares y desviaría la atención de las afirmaciones de Brooklyn al potencial comercial de un regreso.

"¿Cómo cambian la narrativa y distraen del drama familiar? No me sorprendería que la tan ansiada reunión de las Spice Girls se hiciera realidad; si Victoria anuncia que se irá de gira con las Spice Girls, solo para cambiar la historia", dijo la fuente.

No se ha anunciado ninguna reunión. Sin embargo, se dice que los miembros del grupo se han unido en torno a Victoria, quien recientemente compartió una foto en Instagram con tres de sus excompañeras, sin Mel B, lo que algunos fans han interpretado como una muestra de unidad.

Sin declaración, no hay problema

Varios comentaristas creen que el silencio de Victoria es estratégico, con el objetivo de protegerse a sí misma y a su esposo, David Beckham, de una historia que podría descontrolarse si la familia comienza a intercambiar declaraciones públicas. Una fuente sugirió que la pareja se siente sorprendida por las acusaciones, pero no quiere agravar la situación respondiendo directamente.

Este lunes aparecieron como familia en la Semana de la Moda de París, dejando claro que no tienen nada que esconder, por lo que será fascinante ver qué hacen a continuación. Dudo que hagan una declaración; no querrán ensuciarse las manos. Pero están devastados y Victoria está furiosa, dijo la fuente.

El experto en relaciones públicas Mark Borowski definió la reacción como algo que se puede controlar si la familia evita alimentar el ciclo informativo. "La decisión más inteligente ahora es casi pasada de moda: empatía en privado, silencio en público. Si se gestiona adecuadamente, la marca Beckham no se fractura. Madura. Si se gestiona mal, se convierte en una telenovela con balance", afirmó.

El experto en marcas Nick Ede coincidió con esta afirmación y argumentó que la "marca Beckham" está hecha para perdurar. Sugirió que la controversia pasará y que el perfil empresarial de Victoria ha sobrevivido a tormentas anteriores, lo que podría animar a la familia a sobrellevar los titulares actuales en lugar de combatirlos públicamente.

Una madre cariñosa

En medio de las consecuencias, Victoria ha seguido presentando una imagen familiar en línea. El fotógrafo británico Platon compartió fotos antiguas de Victoria, David y sus hijos en Instagram, lo que provocó respuestas cariñosas de ambos padres.

"Buenos recuerdos @platon", escribió David.

"Me trae grandes recuerdos", escribió Victoria.