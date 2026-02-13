El artista canadiense Drake no parecía un hombre que tuviera un ego herido sino más bien un hombre que intentaba calmarse.

En una publicación de Instagram compartida después del Super Bowl , el rapero canadiense les dijo a sus seguidores que ya no apostaba en deportes, una frase breve y casi improvisada que sonó como una confesión. Junto a ella, publicó un video de él mismo jugando a la ruleta en línea, y agregó que se aferraba a lo que sabía.

Ese detalle importa porque desmiente el mito común del famoso apostador: el problema no es el dinero, en realidad. Es el impulso, el rendimiento, la adrenalina de decirle a millones de personas que estás apostando siete cifras por una corazonada y desafiando al universo a que se adelante.

El universo, como siempre, no parpadeó.

Drake había revelado públicamente antes del juego que había realizado una apuesta de $1 millón a que los New England Patriots vencerían a los Seattle Seahawks, compartiendo una captura de pantalla que mostraba un pago potencial de $2,95 millones.

Lo subtituló con una provocación petulante: "Apuesta contra mí si te atreves", un guiño obvio al viejo chiste de la "Maldición de Drake" que suele surgir cada vez que apoya públicamente a un equipo. Cuando Seattle ganó 29-13, la apuesta se desvaneció en el mismo vacío que tantos de sus deslices virales: dramáticos, costosos y totalmente autoinfligidos.

Las apuestas deportivas de Drake y la pérdida de un millón de dólares en el Super Bowl

La historia se ha tratado, como suele hacerse en internet, como un chiste. Pero también es un claro ejemplo de cómo las apuestas de famosos se han normalizado, se han idealizado y se han presentado como contenido.

Los Seahawks no solo dominaron, sino que dominaron. El resumen de NBC Sports describió una defensa que aplastó al mariscal de campo de los Patriots, Drake Maye, mientras que Kenneth Walker lideró la ofensiva de Seattle. CBS Sports, en su cobertura en vivo, destacó un touchdown defensivo tardío que prácticamente sepultó a Nueva Inglaterra en el último cuarto.

Aunque no supieras nada de X y O, podías leer el marcador final y ver cómo se desenvolvía la noche: no fue una trágica derrota de último segundo. Fue una humillación larga y demoledora.

Y en ese contexto, la apuesta de Drake se lee menos como una bravuconería y más como un ritual de marca: publicar la apuesta, alimentar la narrativa, generar engagement. Cuando acierta, parece intrépido; cuando falla, se convierte en un meme con recibo.

Las apuestas deportivas de Drake y la 'maldición de Drake' como contenido

Drake says he’s done with sportsbetting post superbowl loss after loosing $1m on @Stake pic.twitter.com/uL4yxAsKNF — Darlington Clips (@Darlington_clip) February 12, 2026

La "maldición" en sí misma comenzó como una travesura de los fans, una broma recurrente relacionada con la extraña coincidencia de que los equipos que Drake apoya públicamente suelen perder. No es ciencia.

Ni siquiera es superstición en el sentido estricto. Es narrativa en redes sociales, y Drake entiende la narrativa tan bien como cualquiera.

Pero el patrón se sigue alimentando. Bleacher Report señaló que apostó por los Toronto Maple Leafs contra los Florida Panthers en la Copa Stanley del año pasado y que perdieron, y que también apostó por los Kansas City Chiefs en el Super Bowl del año pasado, donde cayeron ante los Philadelphia Eagles. Esas no son notas al pie; son las migajas que mantienen viva la broma, y cada vez que Drake publica una nueva apuesta, en realidad está repitiendo la misma frase.

También hay una corriente subyacente más oscura: las apuestas de Drake se han entrelazado con una marca de juegos de azar con criptomonedas, y la publicación muy pública de enormes apuestas funciona como marketing, ya sea que se etiquete de esa manera o no.

En 2025, el propio Drake reconoció la otra cara del juego , hablando públicamente sobre las enormes pérdidas en las apuestas y la compulsión inherente al hábito. Esa admisión ahora resulta incómoda al lado del vídeo de la ruleta, porque dejar un tipo de juego mientras se exhibe otro no es precisamente una ruptura total.

Aun así, hay algo de honestidad en lo que publicó: la sensación de que incluso Drake puede sentir que la pista se cae cuando la diversión deja de serlo. La pregunta no es si volverá a apostar.

La cuestión es si las plataformas (y la cultura) seguirán tratando esto como un entretenimiento inofensivo mientras millones de personas comunes están siendo entrenadas, en tiempo real, para ver el juego como simplemente otra forma de mostrarse.