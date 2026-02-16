La plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, enfrentó una interrupción generalizada el lunes por la mañana, 16 de febrero de 2026, interrumpiendo el acceso de decenas de miles de usuarios en todo el mundo durante el Día de los Presidentes en los Estados Unidos.

Los informes de problemas aumentaron poco después de las 8:00 a. m. ET, lo que impidió a los usuarios cargar feeds, actualizar cronologías, iniciar sesión o acceder al servicio, tanto en la aplicación móvil como en la página web de escritorio. Downdetector, que recopila los informes de interrupciones enviados por los usuarios, registró un aumento brusco desde niveles casi iniciales hasta superar las 40 000 quejas alrededor de las 8:45 a. m. ET. Las cifras máximas alcanzaron entre 42 000 y 43 000 en algunos períodos de seguimiento, según varios medios de comunicación que monitorean la situación.

Los problemas fueron más pronunciados en Estados Unidos, con una alta concentración de denuncias en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Minneapolis y Dallas-Fort Worth. También surgieron quejas del Reino Unido, India, Nigeria, Canadá, Australia y otras regiones, lo que apunta a una perturbación global en lugar de un problema localizado.

Las fallas de Downdetector mostraron que aproximadamente el 53 % de los reportes involucraban la aplicación móvil, el 21 % se relacionaba con errores de carga de la cronología o el feed, y el 17 % con la accesibilidad del sitio web. Las experiencias comunes de los usuarios incluían pantallas de inicio en blanco, mensajes de error, interfaces congeladas e imposibilidad de publicar o ver contenido.

La interrupción comenzó entre las 8:02 a. m. y las 8:15 a. m. ET y duró aproximadamente entre una hora y 90 minutos para la mayoría de los usuarios afectados. A media mañana, entre las 9:30 a. m. y las 10 a. m. ET, los reportes habían disminuido significativamente a niveles básicos —a menudo por debajo de 1000— y muchos usuarios confirmaron que la plataforma volvía a cargar con normalidad. Algunos problemas persistieron hasta la tarde en ciertas zonas, pero la mayor parte de la interrupción se había resuelto.

La página oficial de estado de X en su plataforma para desarrolladores no mostró ningún incidente reconocido durante el pico de la interrupción, y la compañía no había emitido ninguna declaración pública ni explicación hasta el lunes por la noche. Elon Musk, propietario de X, no hizo comentarios al respecto a través de la propia plataforma.

La causa seguía sin estar clara. Expertos técnicos y rastreadores de interrupciones especularon sobre posibles fallos del servidor, problemas de enrutamiento de red o de configuración, pero no se reveló ninguna causa raíz oficial. Esta fue la tercera interrupción importante reportada para X en 2026, tras los incidentes de enero que también generaron miles de quejas de usuarios.

La fecha coincidió con el Día de los Presidentes, un feriado federal en Estados Unidos, lo que podría haber aumentado la visibilidad, ya que más personas recurrieron a las redes sociales durante su tiempo libre. La función de la plataforma como centro de noticias y debates en tiempo real hizo que el tiempo de inactividad fuera particularmente disruptivo para los usuarios que dependían de ella para obtener actualizaciones, noticias de última hora y participar en la comunidad.

Los usuarios recurrieron a plataformas alternativas, como Reddit, Instagram y Facebook, para expresar sus frustraciones y compartir capturas de pantalla de mensajes de error. Circulaban memes y chistes sobre la ironía de que un servicio, antes sinónimo de conectividad constante, se desconectara inesperadamente. Algunas publicaciones hacían referencia a interrupciones anteriores bajo la propiedad de Musk, lo que destacaba los problemas recurrentes de estabilidad desde el cambio de marca y propiedad en 2022.

"¿X otra vez caído? Esto se está convirtiendo en algo semanal", publicó un usuario en un sitio web rival durante la temporada alta. Otros expresaron alivio cuando el servicio regresó, con comentarios como "El doomscrolling puede reanudarse" ganando terreno.

El incidente pone de relieve los desafíos constantes que enfrenta X para mantener una infraestructura confiable ante los rápidos cambios en las funciones, las políticas de moderación y la arquitectura técnica. Musk ha descrito previamente que la plataforma está en proceso de optimización agresiva y medidas de reducción de costos, lo que algunos analistas vinculan con problemas intermitentes de confiabilidad.

A pesar de la interrupción, la funcionalidad principal de X se recuperó sin que se registraran pérdidas de datos a largo plazo ni brechas de seguridad. Las cuentas de usuario, las publicaciones y los mensajes directos permanecieron intactos una vez restablecido el acceso.

El lunes por la tarde, X funcionaba con normalidad para la mayoría de los usuarios. Downdetector y otros rastreadores similares mostraron que se habían recuperado los niveles habituales de quejas en segundo plano, lo que indica que el evento fue temporal.

La interrupción del servicio sirve como recordatorio de la fragilidad incluso de las principales plataformas digitales en una era de gran dependencia de las redes sociales para la comunicación, la información y el comercio. Para muchos, la breve incapacidad para acceder a X puso de relieve la integración del servicio en la rutina diaria.

El evento no causó lesiones, impactos financieros ni interrupciones de internet. Los sitios de monitoreo continúan monitoreando cualquier problema residual o recurrente.