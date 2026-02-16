Los latinos ahora tienen la menor lealtad partidista de todos los grupos de votantes importantes y son los más propensos a identificarse como independientes, según un consultor político.

En declaraciones a Axios, el consultor Mike Madrid, autor de "El siglo latino: cómo la minoría más grande de Estados Unidos está transformando la democracia", dijo al medio que ha habido un "desalineamiento" en las tendencias políticas del grupo demográfico, y ahora se pueden dividir en tres grandes grupos: MAGA, progresistas y no votantes desilusionados.

Describió a los miembros del primer grupo como aquellos alineados con la política republicana en la era Trump, alineándose con el populismo económico, el conservadurismo cultural y el sentimiento antisistema. El grupo incluye hombres de clase trabajadora, dueños de pequeños negocios y votantes evangélicos o católicos, según Madrid.

El segundo grupo se centra más en movimientos como los derechos laborales, la justicia racial, el activismo climático y la condonación de la deuda estudiantil. En su mayoría, son urbanos, tienen estudios universitarios y es más probable que sean mujeres y voten. Sin embargo, señaló Madrid, se desvinculan rápidamente si los candidatos no cumplen con los valores que declaran.

Los no votantes desilusionados, a su vez, están en gran medida desconectados y no votan o lo hacen de forma inconsistente. Están motivados principalmente por la presión económica, más que por la ideología.

Madrid declaró al medio que tanto demócratas como republicanos deberían reorientar su enfoque hacia aquellos a quienes quieren atraer. "Los latinos no escuchan música ranchera en las obras tanto como el podcast de Joe Rogan", afirmó. "Somos los únicos que somos un voto decisivo por razones racionales".

Algunos miembros del Partido Republicano han alertado sobre la pérdida de latinos tras obtener mejores resultados con este grupo demográfico en las elecciones de 2024. Una de ellas es la representante María Elvira Salazar, quien advirtió que los latinos están abandonando el partido masivamente y que el partido debe "dar marcha atrás" para abordar el asunto.

"Hoy estamos viendo cómo se desarrolla esto en tiempo real. Los hispanos están abandonando masivamente el Partido Republicano, y fingir lo contrario no solucionará el problema. Como republicanos, debemos revertir el rumbo y actuar ya", dijo en una publicación en redes sociales a finales de enero.

La publicación se produjo después de que una encuesta mostrara que el índice de aprobación de Trump entre los latinos se desplomó 23 puntos desde el inicio de su mandato. El analista de datos de CNN, Harry Enten, analizó las cifras en un programa reciente y afirmó que el desplome se produjo a una velocidad que rara vez había visto.

"Solo diré que ha habido una reacción masiva contra el presidente de Estados Unidos entre los votantes latinos", añadió. En otra parte del análisis , Enten afirmó que las medidas drásticas del gobierno contra la inmigración influyeron significativamente en la caída, señalando que el grupo demográfico estaba dividido sobre los planes de deportación de Trump al comienzo de su segundo mandato, pero la cifra ahora es de -34 puntos.

"Rara vez se ve una disminución de 35 puntos porcentuales en un año, pero sí está ocurriendo con Trump entre los latinos en su programa de deportación", señaló. "'No, no, no', es lo que dice la comunidad latina".