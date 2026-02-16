El ícono de Hollywood, Robert Duvall, actor ganador del Óscar cuya carrera definió el cine estadounidense durante más de seis décadas, falleció a los 95 años, anunció su esposa, Luciana Duvall. Falleció pacíficamente en su hogar de Middleburg, Virginia, el 15 de febrero, según declaraciones compartidas públicamente por su familia.

La carrera de Duvall abarcó siete décadas e incluyó algunas de las actuaciones más veneradas de la historia del cine. Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Robert Selden Duvall apareció por primera vez en la pantalla en la adaptación de 1962 de Matar a un ruiseñor antes de interpretar papeles icónicos que moldearon el Hollywood moderno.

Se convirtió en un nombre reconocido en la década de 1970 con inolvidables papeles como Tom Hagen en El Padrino y El Padrino II, recibiendo elogios de la crítica por su estilo sereno y complejo, y su serena intensidad. Su segundo papel importante en esta época fue el del teniente coronel Bill Kilgore en Apocalipsis ahora, donde pronunció una de las frases más citadas del cine y consolidó su reputación como una figura versátil en el cine.

En 1983, Duvall ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor por su interpretación profundamente humana de Mac Sledge en Tender Mercies, un papel que demostró su compromiso con el personaje y la historia por encima de todo. A lo largo de su carrera, recibió siete nominaciones al Oscar, incluyendo por El Gran Santini y El Apóstol, esta última también escrita y dirigida.

Su trabajo se extendió más allá del cine a la televisión y al teatro, con actuaciones notables en proyectos aclamados como la miniserie Lonesome Dove y la película de HBO Stalin, lo que le valió reconocimientos adicionales del Globo de Oro y un Emmy.

En el comunicado compartido en redes sociales, Luciana Duvall describió a su esposo como "uno de los actores más grandes de nuestro tiempo", y reflexionó sobre su vida en común como una colaboración creativa y un profundo vínculo personal. Confirmó que su fallecimiento fue en paz, rodeado de amor y consuelo en casa.

A Duvall le sobrevive su esposa, quien ha pedido privacidad mientras la familia está de duelo y llegan tributos de todo el mundo. Su legado perdurable permanece en el trabajo que deja atrás, que abarca sagas policiales, epopeyas de guerra, dramas íntimos y westerns, que han inspirado a generaciones de actores y cineastas.

Robert Duvall, el actor ganador del Oscar cuya filmografía ayudó a definir el cine estadounidense moderno, es recordado no sólo por sus papeles en clásicos como El Padrino y Apocalipsis ahora, sino también por una segunda pasión que lo llevó lejos de los estudios de sonido de Hollywood y a lo profundo de los clubes de tango nocturnos de Buenos Aires.

Durante años, el tango fue más que un pasatiempo para Duvall. Fue una disciplina, un mundo social y, con el tiempo, una historia de amor directamente ligada a Argentina. En un artículo de 2011 para Esquire, destiló el baile con una frase que los bailarines de tango suelen repetir a su manera: "Cuando bailas tango rápido, tienes que pensar despacio".

Su conexión con Argentina se volvió inseparable de Luciana Pedraza, la argentina que luego se convertiría en su esposa. La historia de sus orígenes parece una escena de película, salvo que al propio Duvall le encantaba contarla. En ese mismo artículo de Esquire, contó que fue a una panadería porque una floristería estaba cerrada, y ese imprevisto lo llevó a conocer a Pedraza en Argentina. CBS News, en un reportaje de 2004 centrado en su obsesión por el tango, también describió el encuentro frente a una panadería de Buenos Aires, citando a Pedraza recordando cómo ella se acercó a él y lo invitó a la inauguración de una tienda de tango.

A principios de la década del 2000, Duvall hizo lo que solía hacer con sus pasiones: las convirtió en un proyecto. Escribió, dirigió y protagonizó "Asesinato en Tango", un thriller que introduce a un asesino profesional envejecido en Buenos Aires y se deja llevar por la cultura tanguera de la ciudad, lenta, seductora y finalmente completa. El Austin Chronicle capturó la premisa con contundencia, describiendo cómo el personaje se fascina con el tango durante una misión en Buenos Aires, y cómo la película entrelaza el amor de Duvall por el baile, la ciudad y Pedraza, quien aparece junto a él.

La película fue importante para los aficionados al tango porque trataba el baile menos como un floreo exótico y más como un lenguaje vivo con reglas, etiqueta y un latido que comienza con la caminata. Ese enfoque coincide con la forma en que Duvall habló del tango en público, como algo lo suficientemente exigente como para humillar a un actor conocido por interpretar a comandantes, vaqueros y hombres impávidos.

Su vida tanguera no se limitó a Argentina. Un obituario del Times señaló que, tras casarse con Pedraza en 2005, mantuvieron el ritual en casa, con sesiones diarias de tango en un granero reformado en la granja de Duvall en Virginia, junto con otra obsesión compartida: los caballos. En otras palabras, el tango no se quedó en Buenos Aires como un romance de vacaciones. Se convirtió en parte de su rutina doméstica.

Argentina, para Duvall, también representó una especie de reinicio creativo. Regresó una y otra vez, no como una celebridad que acumula experiencias, sino como alguien que busca la maestría en una cultura a la que no le importa quién eres una vez que pisas la pista. CBS News lo describió pasando noches en clubes de tango de Buenos Aires, calificándolo de "obsesión", y enmarcando sus viajes en torno al baile en lugar de la vida nocturna en el sentido habitual.

En las horas posteriores a su fallecimiento, los homenajes se centraron en la inmensidad de su obra cinematográfica, pero el hilo conductor del tango ofrece una manera diferente de comprender la longevidad de Duvall como artista. La actuación premió sus instintos. El tango exigió su atención. Argentina le brindó un lugar donde no fue solo Robert Duvall, leyenda, sino simplemente otro hombre que aprendía a escuchar, liderar y moverse al compás.