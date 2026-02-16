El activista político e influencer australiano Drew Pavlou fue deportado de Estados Unidos tras volar al país para cumplir con su publicación anterior sobre mudarse a la mansión de Billie Eilish en Los Ángeles . Este incidente se produjo tras el discurso de aceptación de los Grammy de Eilish a principios de este mes, donde declaró que "nadie es ilegal en territorio robado".

Pavlou aprovechó el comentario y lanzó una campaña de financiación colectiva para viajar a California y organizar lo que describió como una protesta de performance. Sin embargo, al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), fue detenido por agentes de inmigración y devuelto a Australia.

El truco de Pavlou se encuentra con la inmigración estadounidense

A principios de este mes, el activista político e influencer Pavlou, de 24 años, anunció que se mudará a la mansión de Eilish en Malibú, luego de que el ganador del Grammy dijera que "nadie es ilegal en una tierra robada".

Pavlou lanzó una campaña de financiación colectiva para poder volar a Estados Unidos y cumplir su objetivo. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, fue detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y deportado a Australia.

En una publicación de X, Pavlou compartió su experiencia y acusó a Eilish de estar detrás de su deportación, alegando que contactó al DHS para impedir que se mudara a su casa. Dijo: "Billie Eilish hizo que me deportaran de EE. UU. Creo que su equipo legal contactó al DHS".

Pavlou compartió que pasó 30 horas en inmigración de LAX intentando explicar sus intenciones. "Pasé 30 horas en inmigración de LAX intentando explicar que mis publicaciones de mierda eran solo una broma y que en realidad no planeaba mudarme personalmente a su mansión", escribió.

DREW PERFORMANCE ART UPDATE



Billie Eilish got me deported from the US - I think her legal team contacted DHS



I spent 30 hours at LAX immigration trying to explain that my shit posts were just a joke and that I didn’t actually plan to personally move into her mansion



Honestly… https://t.co/R4ynQEor3c pic.twitter.com/8eVCcBE5Jr — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) February 15, 2026

Añadió que los agentes con los que habló fueron amables y se rieron de la idea, pero finalmente le negaron la entrada. Pavlou especuló posteriormente que los abogados de Eilish habían elaborado un expediente sobre él, señalando que los funcionarios lo interrogaron sobre su activismo contra el gobierno chino.

Billie Eilish got me deported from the US



I spent 30 hours in custody at LAX trying to explain to the agents that my shitposts about moving into her mansion on stolen land were just a joke



Her lawyers seem to have actually compiled a dossier on me because the agents were asking… pic.twitter.com/y38z3EEBRH — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) February 15, 2026

Pavlou concluyó: "Sufrí por mi arte como un shitposter en línea", y agregó que fue victimizado y martirizado por el cantante.

Campaña de financiación colectiva y publicaciones que llevaron a la deportación

El 2 de febrero, Pavlou publicó un video en X anunciando su plan: "Noticias emocionantes: He decidido mudarme a la mansión de Billie Eilish, valorada en 6 millones de dólares, frente al mar en Malibú porque ningún ser humano es ilegal en terrenos robados. Gracias, Billie, por tu generosidad".

Exciting news: I’ve decided to move into Billie Eilish’s $6 million Malibu beachfront mansion because no human being is illegal on stolen land.



Thank you Billie for your generosity. pic.twitter.com/1egsPPKs5i — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) February 2, 2026

Le siguió otra publicación donde compartía un enlace a una campaña de GoFundMe. Escribió: "Vuelo a Estados Unidos el próximo viernes para intentar mudarme a la mansión de Billie Eilish junto a la playa en Malibú. Ningún ser humano es ilegal en tierras robadas. Apóyenme en mis gastos de viaje y filmación aquí". El enlace fue eliminado después de que la empresa declarara que no podía verificar su conexión con la causa.

Pavlou lanzó entonces una nueva campaña de recaudación de fondos solicitando aproximadamente 2.082 libras esterlinas (2.840 dólares) para viajar a California y vivir en la casa del cantante en Malibú. Sin embargo, según informes, dicha mansión fue destruida en el mortífero incendio de Palisades, un detalle que Pavlou aparentemente desconocía cuando solicitó los fondos.

Eilish no ha comentado públicamente sobre las acusaciones de Pavlou. La cantante, ganadora de un Grammy a principios de este mes, ha sido objeto de escrutinio por sus declaraciones sobre inmigración y derechos territoriales, pero no hay pruebas que sugieran que ella o su equipo estuvieran directamente involucrados en la deportación de Pavlou.