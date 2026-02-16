Jisoo , actriz y miembro de BLACKPINK, protagonizará su quinto proyecto actoral, la comedia romántica de Netflix, Boyfriend On Demand. Esto ocurre mientras se sigue hablando de sus dotes interpretativas.

La serie, que se estrenará el 6 de marzo, trata sobre Mi Rae, una productora de webtoons que usa un simulador de citas por suscripción para tener un romance virtual. Jisoo interpreta a Seo Mi Rae, una mujer que redescubre sus sentimientos en el mundo digital. Al pensar en su papel, dijo: "Estoy lista para que los espectadores experimenten una emoción indirecta".

Dirigida por Kim Jung Sik, conocido por "Work Later, Drink Now" y "No Gain No Love", la serie mezcla situaciones laborales reales con situaciones de "amor ficticio". AllKpop afirmó que gran parte del éxito de la serie depende de que el actor principal se convierta plenamente en el personaje.

Los profesionales de la industria afirman que la nueva y alegre personalidad de Jisoo encaja a la perfección en las comedias románticas. Una fuente de producción comentó: "Su imagen complementa el personaje de Mi Rae, y su presencia podría aumentar significativamente el atractivo de la serie". La mayoría de los fans han tenido comentarios positivos, centrándose en su encanto y fama mundial.

Aunque mucha gente la aprecia, Jisoo sigue recibiendo críticas por su actuación. Hubo debates sobre su voz, su forma de decir los diálogos y sus expresiones faciales en escenas emotivas después de su primer papel protagónico en "Snowdrop" (2021) de JTBC.

Un comentarista de medios comentó: "Si bien su debut fue prometedor, le costó interpretar el papel con plenitud, lo que dejó al público cuestionando su alcance". Esto se acentuó aún más tras sus actuaciones posteriores, cuando la gente le pidió que mejorara.

Las expectativas sobre la actuación de Jisoo son altas durante su participación en "Boyfriend On Demand". Un analista de entretenimiento comentó: "Tiene la oportunidad de redefinirse como actriz principal. El público esperará un crecimiento tangible en su actuación".

Los fans siguen de cerca cómo le va. "El encanto de Jisoo siempre ha sido innegable", escribió un usuario de las redes sociales, "pero ahora es el momento de que su actuación esté a la altura de su estrellato".

En otras noticias, theqoo informó que Jisoo de BLACKPINK ha recibido críticas diversas tras ser elegida para protagonizar junto a Seo In Guk un nuevo K-drama. Si bien algunos fans esperan que haya mejorado su actuación, otros se muestran escépticos, y los internautas la califican de "mediocre".

En cambio, Seo In Guk ha recibido elogios generalizados, y muchos expresaron entusiasmo por su papel. Algunos críticos argumentaron que a la pareja le falta química y sugirieron que otros actores habrían encajado mejor, mientras que otros opinaron que se veían bien juntos y expresaron su entusiasmo por el drama.

La serie, descrita como una comedia romántica, es muy esperada y la atención ahora se centra en si Jisoo puede superar las críticas y demostrar su crecimiento como actriz.