Lalisa Manobal, de Blackpink, lidera un nuevo movimiento de moda al presentar la colección Primavera 2026 de NikeSKIMS, popularizando la estética balletcore . La campaña —el primer sistema de vestuario completo de SKIMS de Nike y Kim Kardashian, combina elegancia, fuerza y ropa deportiva funcional de una manera a la vez aspiracional y accesible.

Con lanzamiento global previsto para el 5 de febrero de 2026, la colección incluye ropa, accesorios y el nuevo calzado NikeSKIMS Rift Satin, inspirado en la elegancia y el movimiento del bailarín de ballet moderno. Filmada en París bajo la dirección de Sergio Reis, LISA se presenta entre bailarines, destacando prendas diseñadas tanto para una fluidez elegante como para un rendimiento atlético.

Maestra del pop contemporáneo, LISA es una artista multifacética por excelencia: rapera, cantante, bailarina, actriz e icono de estilo. Tras ganar la audición de YG Entertainment a los 14 años y formarse como artista de K-pop, se convirtió en una superestrella mundial en 2025, protagonizando The White Lotus de HBO, reuniéndose con Blackpink para la gira mundial Deadline y lanzando su álbum en solitario Alter Ego .

Ahora en una asociación a largo plazo con Nike, vista por primera vez en el Air Max 95, LISA encarna perfectamente la unión del deporte, el estilo y la influencia global, mostrando la visión de NikeSKIMS de una moda que se mueve con el cuerpo.

¿Quieres incorporar el balletcore a tu armario? Explora la colección completa NikeSKIMS Primavera 2026 online y descubre piezas que combinan elegancia y rendimiento. Sigue la campaña de Lalisa en Instagram para ver un vistazo exclusivo tras bambalinas.

Por qué el balletcore está conquistando el mundo, desde el estudio hasta la calle

La estética balletcore de esta campaña fusiona la elegancia de la danza clásica con la practicidad del movimiento cotidiano. Tejidos ligeros, siluetas suaves y colores refinados confieren a la colección una doble identidad: piezas con un aire de alta costura pero que se lucen como ropa deportiva de alta costura.

Descubre prendas con transparencias, prendas de punto que se adaptan al cuerpo y formas esculpidas que se mueven con el cuerpo. La paleta se mantiene suave —piensa en tonos nude apagados, rosas suaves y grises serenos—, lo que permite que el diseño se sienta femenino y funcional.

En el corazón de la colección se encuentra el NikeSKIMS Rift Satin, una reinterpretación del diseño de puntera dividida de Nike con acabado satinado. Disponible en Rojo Limo y Negro, combina una construcción técnica con una superficie refinada, aportando al calzado un toque decididamente deportivo que combina rendimiento y moda .

¿Qué es NikeSKIMS? Un armario diseñado para el movimiento y la intención.

NikeSKIMS es el resultado de una colaboración de alto perfil entre Nike, el gigante deportivo centenario, y SKIMS, la marca de fajas y artículos básicos cofundada por Kim Kardashian. Desde su lanzamiento, SKIMS se ha distinguido por sus tallas inclusivas , gamas de tonos de piel y materiales innovadores , priorizando la comodidad y la forma. La experiencia de Nike en ropa deportiva aporta ingeniería deportiva a esta base, dando como resultado una marca híbrida que se centra tanto en el movimiento como en la comodidad para el día a día.

A diferencia de las líneas tradicionales que separan la ropa deportiva de la ropa de estar por casa o de calle, NikeSKIMS difumina las fronteras intencionalmente. Las prendas son transpirables pero estructuradas, técnicas pero táctiles, y están diseñadas para moverse con quien las usa en lugar de limitarlas. En sus primeras versiones, esto se tradujo en básicos de alta gama; la colección Primavera 2026 consolida la idea de NikeSKIMS como un armario completo para el estilo de vida, que se adapta con la misma facilidad para estirarse y bailar, así como para viajar o para el día a día.

Desde tops de punto reforzado que se adaptan al cuerpo y permiten libertad de movimiento hasta leggings que combinan funcionalidad y suavidad, y prendas de abrigo en capas, NikeSKIMS busca repensar cómo la ropa favorece una vida activa . Incluso detalles como la disposición de las costuras, diseñada para seguir las líneas naturales del cuerpo, o las mezclas de tejidos que absorben la humedad manteniendo la forma, dan testimonio de una colección diseñada tanto para la funcionalidad como para la moda.

Cómo LISA aporta suavidad y resistencia a la nueva era de NikeSKIMS

El papel de Lalisa en la campaña va más allá del típico apoyo de una celebridad. Su larga colaboración global con Nike la convierte en algo más que un simple rostro: es la viva imagen del espíritu de la colección: resiliencia fusionada con belleza.

Antes de este lanzamiento de balletcore, se la presentó por primera vez con las icónicas Air Max 95 de Nike, una silueta amada durante mucho tiempo tanto en la música, la danza y la cultura juvenil, lo que señala su alineación natural con el diseño arraigado en el movimiento y la identidad.

La campaña no se limita a mostrar prendas en una modelo fija; captura el movimiento en movimiento. En el vídeo y las imágenes, Lalisa explora el trabajo en barra, las transiciones fluidas y las secuencias de caminata serenas que enfatizan el comportamiento de las prendas en acción , una clara desviación de las imágenes fijas de moda tradicionales.

Este enfoque refleja un cambio más amplio en la moda contemporánea: la ropa deportiva ya no se limita a ropa deportiva. Se trata de prendas que lucen elegantes y a la vez transmiten vida, invitando a quienes las usan a vivir su día a día con comodidad y confianza.

El auge de las piezas de alto rendimiento que se sienten tan elegantes como lucen

La narrativa general del lanzamiento de NikeSKIMS Primavera 26 es una mezcla de fuerza suave y sutil confianza . El balletcore no es un disfraz; es un estilo vivido. Cintas fluidas de punto, telas en capas y formas que realzan la silueta sugieren no solo movimiento, sino también intención.

Tanto los fans como los amantes de la moda han reaccionado con entusiasmo a las imágenes. Muchos señalan la presencia de Lalisa como una fuerza definitoria, que aporta elegancia y vanguardia a un género de moda que se siente igual de a gusto en la calle, en el estudio o en los salones de viaje de todo el mundo.

"Esta colección Primavera 2026 celebra la elegancia y el porte atemporales de las bailarinas, pero con un toque moderno y distintivo", declaró Kim Kardashian, cofundadora y directora creativa de SKIMS. "Nos obsesionamos con cada detalle, desde las líneas suaves y los colores femeninos hasta los materiales de primera calidad. Cada pieza es una declaración de belleza y permite a las mujeres moverse con confianza y gracia".

La campaña balletcore Primavera 2026 de NikeSKIMS, basada en la influencia global de Lalisa, marca más que un hito en la moda; señala un cambio hacia prendas que combinan el arte con el movimiento cotidiano. Ya sea para actuaciones, viajes o el día a día, la colección posiciona el balletcore como un nuevo vocabulario de estilo que une elegancia, funcionalidad y expresión personal.