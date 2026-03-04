Un clip que supuestamente muestra un misil iraní impactando un avión de combate estadounidense durante la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán ha acumulado 70 millones de visualizaciones en redes sociales. Sin embargo, se trata de imágenes de un videojuego. Mientras la desinformación inunda las plataformas, el episodio subraya la urgente necesidad de orientación sobre cómo detectar vídeos falsos sobre la guerra en Irán.

El engaño del ataque con misiles, con 70 millones de visualizaciones

El video apareció poco después de los ataques estadounidenses e israelíes contra sitios iraníes, y muchos usuarios lo compartieron como si fuera un video de combate auténtico. BBC News preguntó: "¿Puedes identificar cuáles de estos videos de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán son falsos?" en un video reciente de Instagram , señalando que un video, que ha acumulado 70 millones de visualizaciones y que afirma ser de un misil iraní atacando un avión de combate estadounidense, en realidad proviene de un videojuego.

Los verificadores de datos de PolitiFact y Full Fact han identificado clips similares, generados por IA o reciclados de conflictos anteriores, incluyendo las acciones israelíes de junio de 2025 en bases iraníes. Esto no es un caso aislado.

Los videojuegos modernos como Arma 3 y DCS World tienen gráficos tan avanzados que sus imágenes se hacen pasar rutinariamente por reales. El clip del ataque con misiles en cuestión muestra maniobras de aeronaves y física de explosiones que coinciden con software de simulación, en lugar de grabaciones de combate en vivo.

Cómo detectar secuencias de videojuegos en vídeos de conflictos

Los expertos señalan varios indicadores fiables. En primer lugar, la iluminación y las sombras a menudo no se corresponden con la escena, y las explosiones proyectan luces inconsistentes. Las trayectorias de los misiles suelen seguir rutas en zigzag, características de los motores de juego, en lugar de la balística real. Las búsquedas inversas de imágenes casi siempre conducen a canales de videojuegos de YouTube, donde los creadores añaden advertencias como " esto es una simulación virtual y no representa eventos reales".

Falsificaciones similares plagaron la cobertura de los conflictos de Ucrania y Gaza, donde los clips de Arma 3 obtuvieron millones de visualizaciones antes de ser expuestos. La jugabilidad del videojuego Arma también es susceptible de mal uso durante conflictos armados.

Los espectadores también pueden buscar elementos residuales de la interfaz del juego, como marcadores del HUD o barras de salud, que la edición no detecta. El análisis de geolocalización y terreno revela discordancias, como paisajes que no coinciden con las instalaciones militares iraníes conocidas o ciudades israelíes bajo ataque. Con imágenes verificadas de la guerra actual limitadas debido a las restricciones de seguridad, estas simulaciones completan la información de forma convincente.

Los trucos de IA y los clips reciclados aumentan la confusión

La inteligencia artificial ha llevado el engaño a nuevas cotas. Los clips de IA a menudo muestran características distorsionadas. Estos clips mostraban marcos de puertas y partes del cuerpo deformados , fondos poco realistas y reacciones antinaturales de personas y objetos en la habitación a las explosiones. Herramientas de detección como SynthID de Google identifican marcas de agua que demuestran su origen sintético.

Imágenes recicladas de anteriores bombardeos de misiles iraníes en 2024 se reutilizan periódicamente con subtítulos actualizados que anuncian nuevos ataques. Los verificadores de datos informan que estas recopilaciones han acumulado decenas de millones de visualizaciones en diversas plataformas antes de ser eliminadas. El volumen de este tipo de contenido ha desbordado a los equipos de moderación de las principales plataformas.

El enfoque más eficaz es la verificación metódica. Ralentice el video para comprobar si hay movimientos o velocidades de fotogramas anormales. Compárelo con imágenes satelitales publicadas por analistas independientes o declaraciones militares oficiales. A partir del 4 de marzo de 2026, con el conflicto aún en evolución, saber cómo detectar falsificaciones en los videos de la guerra de Irán se ha vuelto esencial para evitar la propagación de desinformación.