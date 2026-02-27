Lisa Rinna nunca ha sido de las que se retraen de una disputa pública, pero sus últimas revelaciones sugieren que las figuras más intimidantes de su carrera no se encontraron en un set de telerrealidad. Si bien su paso por The Real Housewives of Beverly Hills estuvo marcado por peleas demoledoras y disputas en línea, sus nuevas memorias retrotraen la atención aún más atrás, a sus inicios en la televisión diurna.

En él, la actriz nombra a Robert Kelker-Kelly, un ex compañero de reparto de telenovela como la persona más difícil con la que ha trabajado, alegando que era "horrible" con ella y la sometía a abuso verbal y psicológico.

Veterano de telenovelas etiquetado como el mayor acosador de Hollywood

En entrevistas sinceras para promocionar su libro, Rinna identifica a su antiguo compañero de reparto en Days of Our Live como el "mayor abusador de Hollywood" en sus memorias, You Better Believe I'm Gonna Talk About It. Recuerda un ambiente tenso y volátil cuando trabajaron juntos en la telenovela en los 90, y afirma que su comportamiento en el set de rodaje era a menudo "impredecible".

Rinna interpretó a la favorita de los fans, Billie Reed, mientras que Kelker-Kelly asumió el icónico papel de Bo Brady. Aunque sus personajes eran pareja en pantalla, la exalumna de Real Housewives afirma que se odiaban... entre bastidores.

Según Rinna, su relación profesional se vio afectada por su supuesto temperamento explosivo en la serie de larga duración. Afirma que su presencia creó una atmósfera de miedo que se cernía sobre sus escenas compartidas y hacía que el rodaje fuera "increíblemente agotador".

"Me hizo la vida imposible en el rodaje de Days . Fue horrible conmigo", dijo Rinna. "Me atrevería a decir que me maltrataba verbalmente. Era pasivo-agresivo, manipulador y jugaba con la mente de forma extraña".

También lo calificó de "bomba de relojería", afirmando que nunca supo qué versión de él encontraría en el trabajo porque era "impredecible". Rinna alega que él la ignoraba si no hacía lo que él quería.

"Nunca sabía al llegar al set cada mañana si me tocaría un Robert Kelker-Kelly guapo o un Robert Kelker-Kelly moreno. Era impredecible y era agotador", añadió la estrella de "El marido de otra mujer".

Su relato contrasta marcadamente con la química romántica que se esperaba que sus personajes proyectaran a millones de espectadores diurnos.

Robert Kelker-Kelly y su vida después de la televisión diurna

Robert Kelker-Kelly fue en su día un nombre importante en el mundo de las telenovelas, reconocido por su intensa presencia en pantalla y su imagen de protagonista robusto. Antes de unirse a "Days of Our Lives" de 1992 a 1995, saltó a la fama como Sam Fowler en "Another World" y como Stavros Cassadine en "General Hospital" .

Su trabajo recibió repetidos reconocimientos de la industria, incluyendo múltiples premios Soap Opera Digest y nominaciones. En 1993, fue nominado al premio a la Estrella Masculina Más Destacada por "Days of Our Lives" ; en 1994, ganó el premio al Actor Principal Destacado por su papel en la serie. En 1995, Kelker-Kelly y Rinna fueron nombrados conjuntamente la Pareja de Telenovelas Más Destacada de los Premios Soap Opera Digest, según IMDb .

Revelaciones adicionales de las nuevas y explosivas memorias de Rinna

Más allá de sus experiencias en Days, las memorias de Rinna están repletas de otras revelaciones que acaparan titulares sobre sus luchas personales y relaciones de alto perfil.

Critica al ejecutivo de Bravo, Andy Cohen, por publicar sus mensajes de texto privados en sus memorias, "Daddy Diaries: The Year I Grew Up". Rinna escribe que estaba tan enojada que, "alegremente", quemó el libro en la chimenea.

Rinna también aborda los rumores que circulan desde hace tiempo sobre su esposo, el actor Harry Hamlin, afirmando que su pareja, con quien lleva casi 30 años casado, es "heterosexual". Continúa afirmando que pretende mantener la relación con sus compañeras de reparto de The Real Housewives of Beverly Hills , incluso cuando no se llevan bien, comparando su conexión con la de quienes han "vivido una guerra juntos".

"Este vínculo inquebrantable se extiende también a las demás franquicias", continuó . "Mientras escribo esto, ya hay unas 150 amas de casa. Estamos en la misma batalla y formamos parte de un club de élite. No tenemos un apretón de manos secreto, pero es casi como un guiño entre nosotras".

You Better Believe I'm Gonna Talk About It. se lanzó el 24 de febrero.