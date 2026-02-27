Mientras la serie de televisión Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette de FX continúa cautivando al público, la ex periodista de la revista George Lisa DePaulo, quien trabajó estrechamente con John F. Kennedy Jr. en la década de 1990, compartió sus pensamientos sobre la actuación de Sarah Pidgeon como Carolyn Bessette-Kennedy.

DePaulo, escribiendo en The Hollywood Reporter el 24 de febrero, señaló los desafíos de retratar a alguien tan reservado como Carolyn.

"Los actores que menos me ofendieron fueron los personajes principales", escribió.

Empezando por Carolyn, quien no concedió ni una sola entrevista en todos los años que estuvo con John. Sarah Pidgeon apenas tenía recursos para trabajar, salvo la mitología.

Añadió: "No pretendo haber conocido bien a Carolyn. La conocía como se conoce a la esposa de un jefe: sentándose a su lado en las cenas, saliendo a fumar juntas, ese tipo de cosas".

Según E! News, a pesar de la información limitada, DePaulo cree que Pidgeon capturó la esencia de Carolyn. "Era, como Pidgeon la retrata, inteligente y divertida", dijo DePaulo.

"Y en ese sentido, además del aura indescriptible de Carolyn, esa cosa que te hacía saber que John se enamoraría perdidamente de ella, Piggeon lo logra".

DePaulo también destacó la mezcla única de confianza y empatía de Carolyn, señalando que Pidgeon transmitió con éxito estas cualidades en la pantalla.

Paul Anthony Kelly, quien interpreta a JFK Jr., también recibió elogios de DePaulo por su atención a los detalles.

"La forma en que caminaba, cómo aseguraba su bicicleta... de hecho, esos momentos me emocionaron", dijo.

Añadió: "También, en la mayoría de las escenas, aunque no en todas, capta su voz. John tenía una forma de hablar distintiva, la cadencia, la entonación. Cuando sonaba como él, me daba escalofríos".

Former JFK Jr. Staffer Reacts to Sarah Pidgeon’s Portrayal of Carolyn Bessette in Love Story https://t.co/r5n6DQNmOz — E! News (@enews) February 25, 2026

Sarah Pidgeon se sumerge en la vida de Carolyn

En entrevistas con fuentes, Pidgeon reflexionó sobre interpretar a una mujer que valoraba ferozmente su privacidad.

"Carolyn valoraba mucho su privacidad. Y creo que le costó mucho encontrar el equilibrio entre ser parte de la familia Kennedy y ser la esposa de John", explicó.

Pidgeon también dijo que el aislamiento de Carolyn permitió que se proyectaran narrativas y caracterizaciones sobre ella y su matrimonio, agregando profundidad a su representación.

La serie pretende mostrar una imagen más completa de la relación de la pareja, resaltando su fortaleza como individuos y como pareja.

Paul Anthony Kelly comentó: "Ambos eran personas muy fuertes, pero como pareja eran una potencia. Tenían una gran seriedad, pero también hacían que todos los demás se sintieran como el centro del universo".

Pidgeon encontró particular interés en retratar a Carolyn antes de su vida con JFK Jr., mostrando su ascenso desde una joven y ambiciosa profesional en Calvin Klein a la figura privada pero magnética amada por muchos, informó Yahoo .

"Fue realmente maravilloso tener unos días al principio para estar... esta joven con todo su anonimato viviendo en este apartamento tipo estudio en la ciudad de Nueva York... viéndola en su hábitat", dijo Pidgeon.