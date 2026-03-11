Durante una sesión de preguntas y respuestas en YouTube, la actriz surcoreana Song Ji Hyo habló sobre su negocio personal y mostró su lado vulnerable. La actriz se emocionó al hablar de la marca de ropa interior que dirige, expresando su frustración por no recibir más atención a pesar de su esfuerzo.

El momento ocurrió en un video de YouTube llamado "Preguntas y respuestas conmemorativas del botón de plata", publicado el 5 de marzo. La actriz del video celebró haber recibido un botón de reproducción plateado por superar los 100.000 suscriptores.

Song Ji Hyo habló por primera vez sobre el logro de YouTube al inaugurar la premiación, según un informe de Koreaboo . Dijo que se había equivocado con los requisitos de la placa.

En el video, comentó que se sorprendió al decir: "Al principio pensé que el botón plateado se otorgaba al alcanzar los 500.000 suscriptores. Cuando la gente hablaba del botón plateado, me preguntaba: '¿Por qué dicen eso?'. Pero resultó que era al alcanzar los 100.000".

La actriz también dijo que estaba emocionada por el crecimiento de su canal y lo que planea hacer con él en el futuro.

Ella habló sobre sus planes para mantener la plataforma en funcionamiento, diciendo: "Es genial. Haré cosas divertidas y compartiré más historias hasta que lleguemos al millón".

Song Ji Hyo mantuvo un tono alegre al bromear sobre el diseño del premio mientras lo sostenía para que todos lo vieran.

Ella bromeó: "Parece un abridor de botellas de cerveza" y "Es como un espejo" cuando miró la placa.

Song Ji Hyo también habló sobre por qué creó un canal de YouTube durante la sesión de preguntas y respuestas. Naver informó que la actriz quería que la plataforma mostrara una versión más relajada y real de sí misma a sus fans.

Ella dijo: "Es una manera de comunicarme y mostrar un lado más natural de mí" para explicar por qué se unió a YouTube.

Pero cuando le preguntaron sobre su negocio de lencería, el tono cambió. Song Ji Hyo parecía molesta al hablar del tema, lo que deja claro que sigue siendo un tema delicado para ella.

En el vídeo, dijo: "Si hablo de ello ahora, podría llorar" y confesó: "Los productos son buenos, pero me entristece que mucha gente no los conozca".

La actriz también habló abiertamente sobre cómo lidia con el estrés y los problemas emocionales en su vida.

Ella dijo: "Soy sensible, me lastimo con facilidad y soy delicada", pero agregó: "Cuando me siento realmente deprimida, me tomo dos o tres días libres sin hacer nada. Pienso profundamente, pero organizo brevemente mis pensamientos, luego los dejo ir y me siento mejor".