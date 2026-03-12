Ver a una exestrella infantil deambulando por las calles de Los Ángeles rara vez pasa desapercibido, pero la última aparición de Amanda Bynes ha hecho más que llamar la atención: conmovió más a los espectadores. Caminando por la ciudad el martes 10 de marzo, la actriz parecía visiblemente cambiada; su figura más delgada reflejaba un cambio significativo en su salud física y despertaba un renovado interés público por su vida lejos del foco de atención.

Te Recomendamos: La reina del patinaje sobre hielo Alysa Liu habla sobre la tensa relación con su padre

En una inusual aparición pública, Bynes, acompañada de su novio, Zachary Khan, lució visiblemente más delgada. El avistamiento se produjo meses después de que la ex estrella de Nickelodeon anunciara que había estado usando Ozempic .

La pérdida de peso de Amanda Bynes en Ozempic

Bynes mostró los resultados de una pérdida de peso de 13 kilos que ha transformado su apariencia en los últimos meses durante una salida con su novio en Los Ángeles el martes. En las fotos obtenidas por Daily Mail y TMZ, vestía ropa informal: una camiseta blanca sin mangas, pantalones blancos y unas zapatillas Adidas blancas y negras.

Khan combinó el look relajado de su novia con una camiseta azul marino, pantalones negros, zapatos negros y gafas de sol. La estrella de "Amanda Show" se mostró relajada caminando junto a Khan, una de las pocas veces que la pareja ha sido fotografiada junta en los últimos meses.

La pérdida de peso de Bynes fue particularmente notable, marcando un hito importante en su camino hacia una vida más saludable. Los observadores también notaron que la actriz se mostró cómoda durante la salida, que llega en un momento en que ha sido cada vez más reservada sobre su vida diaria.

Amanda Bynes & her boyfriend go shopping together at Goodwill 💖 https://t.co/uawYh7LLGS pic.twitter.com/7kb3cNJohX — TMZ (@TMZ) March 11, 2026

Admisión abierta sobre el proceso de pérdida de peso y el uso de Ozempic

Bynes ha sido notablemente sincera sobre los métodos detrás de su transformación. En diciembre, compartió una foto de un paparazzi en sus Historias de Instagram y dijo que ya se veía mejor después de tomar Ozempic durante meses.

"Normalmente no me gustan las fotos de los paparazzi porque pesaba 82 kilos, ¡pero ahora he perdido 12 kilos con Ozempic! ¡Ahora peso 79 kilos!", escribió . "Sé que todavía me veo grande, ¡pero esta foto me inspira mucho!"

Ozempic es un medicamento diseñado originalmente para la diabetes tipo 2. Sin embargo, las celebridades de Hollywood lo han estado usando para perder peso.

Bynes anunció en junio en un video de Instagram que iba a tomar Ozempic. En ese momento, expresó su entusiasmo por usar el medicamento para bajar de peso.

"Voy a ir a Ozempic. ¡Qué emoción! Ya peso 173 libras, así que espero bajar a unas 130, lo cual sería genial, así salgo mejor en las fotos de los paparazzi", anunció . "Publicaré sobre mi experiencia en Ozempic, por supuesto".

Al decidir hablar abiertamente sobre su consumo de Ozempic, se unió a una creciente lista de figuras públicas que han desmitificado el uso de fármacos para el control de peso. Su transparencia recibió una mezcla de apoyo y curiosidad por parte de los fans que han seguido su carrera desde sus inicios en Nickelodeon.

El legado de una estrella infantil

Amanda Bynes saltó a la fama internacional como una comediante prodigio, protagonizando exitosas series de televisión como All That y The Amanda Show . Su transición al cine fue igualmente exitosa, con papeles protagónicos en comedias populares como What a Girl Wants y She's the Man.

Sin embargo, su otrora prolífica carrera se estancó tras su última aparición en el cine, Easy A, de 2010, tras lo cual anunció un descanso de la actuación. Las razones de su retirada de la industria son complejas, e incluyen importantes litigios y una tutela de una década que finalizó en 2022.

Aunque sus fans suelen expresar su esperanza de un regreso profesional, Bynes se ha centrado en sus intereses personales. Bynes probó un podcast, pero lo abandonó inmediatamente. Dijo que estaba más interesada en obtener su licencia de manicurista, a pesar de que el primer episodio de su podcast tuvo mejores resultados de los que esperaba, porque quería un trabajo estable.