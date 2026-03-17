El actor Hudson Williams causó revuelo en las redes sociales durante la entrega de los Premios Óscar 2026 cuando, al ser preguntado en la alfombra roja del Dolby Theatre de Hollywood sobre la próxima segunda temporada de Heated Rivalry, respondió con una sola palabra, sin ambigüedades. "Sexo", dijo a los periodistas, y ahí terminó todo.

Heated Rivalry es una serie original de Crave en la que Williams interpreta a Shane Hollander, uno de los dos jugadores de hockey profesionales rivales cuya compleja dinámica constituye el núcleo emocional de la serie. La serie cosechó una gran acogida gracias a su narrativa cargada de emoción y la palpable química en pantalla entre sus protagonistas, lo que le valió la reputación de ser una de las series dramáticas más inesperadamente cautivadoras surgidas en la televisión canadiense en los últimos años.

La respuesta monosilábica de Williams logró exactamente lo que se suponía que debía lograr. Los fragmentos del breve intercambio circularon rápidamente por las redes sociales, provocando una oleada de reacciones divertidas entre los fans, quienes parecían encantados y a la vez no sorprendidos por su franqueza. "No tiene ningún filtro, jajaja", escribió un usuario de X, un comentario que parecía reflejar bastante bien el sentir general.

Francamente, es difícil afirmar con certeza si la respuesta constituye un auténtico adelanto de la trama o simplemente la peculiaridad de Williams. El creador de la serie, Jacob Tierney, ya confirmó que se está desarrollando una segunda temporada y que la producción comenzará a finales de este año. Aún queda por ver qué ofrecerá realmente esa temporada, más allá del descarado y directo adelanto de Williams.

Cómo Williams y su intensa rivalidad conquistaron a una audiencia global.

La popularidad de la serie no se ha limitado a su base de fans más fiel. Kerry Washington, en declaraciones a la prensa durante una aparición en la alfombra roja, reveló que había visto la serie completa de principio a fin, un tipo de respaldo espontáneo que ningún presupuesto de promoción puede generar de forma fiable.

El hecho de que un intérprete del calibre de Washington mencionara voluntariamente una serie dramática canadiense de una plataforma de streaming pone de manifiesto la importante huella cultural que Heated Rivalry ha acumulado discretamente.

Williams ha experimentado un ascenso igualmente meteórico. Según sus propias palabras, su aparición en los Premios de la Academia fue la primera vez que lo hacía, y describió la experiencia a los periodistas como "surrealista" y "gratificante".

No es exagerado decir que, no hace mucho, pocos fuera de los círculos de aficionados al teatro conocían su nombre. Ahora, responde preguntas en las ruedas de prensa de la noche de los Óscar y genera titulares con una sola sílaba.

Su atuendo en la alfombra roja esa noche también llamó la atención por una razón que nadie esperaba. Junto a un traje negro de Balenciaga y joyas de Bvlgari, Williams llegó con un pequeño ventilador de mano, que utilizó para refrescarse en el cálido aire que se extendía fuera del Teatro Dolby.

Fue ese tipo de detalle sutilmente excéntrico que tiende a perdurar en la memoria colectiva mucho más que cualquier momento de moda cuidadosamente orquestado, y las redes sociales respondieron en consecuencia.

Williams pone la mira en Yaga y New Horizons.

El actor no se conforma con el éxito de Heated Rivalry . Próximamente aparecerá en Yaga , otra producción de Crave adaptada de una obra de teatro de la dramaturga canadiense Kat Sandler.

El proyecto reúne a un elenco de gran experiencia, con Carrie-Anne Moss, Noah Reid y Clark Backo entre los confirmados. Yaga supondrá un reto muy diferente. Heated Rivalry se labró su reputación gracias a la tensión romántica y el drama deportivo.

Una adaptación teatral exige algo más conciso, más centrado en el diálogo, un estilo interpretativo que deja mucho menos margen para esconderse. Si Williams podrá realizar esa transición de forma convincente es una pregunta que sus admiradores ya se plantean en silencio.

Por ahora, sin embargo, internet sigue centrado en su breve aparición en los Óscar. Ciertamente, no es el avance de temporada más detallado jamás ofrecido desde una alfombra roja.

Sin embargo, en un panorama del entretenimiento saturado de frases preaprobadas y respuestas promocionales cuidadosamente elaboradas, hay algo casi refrescante en un actor que, cuando se le pregunta qué puede esperar el público, simplemente lo dice.