En teoría, la decisión es sencilla: tras el éxito rotundo de Heated Rivalry , Connor Storrie borró todas sus publicaciones de Instagram relacionadas con la serie. Interpreta a Ilya Grigoryevich Rozanov junto a Shane Hollander (Hudson Williams), y ambos han sido vistos en todas partes, aprovechando la popularidad viral que puede lanzar a un actor a la sala donde se le presentan oportunidades más grandes y desconocidas.

Lo que hace que la eliminación sea particularmente reveladora es el momento. Se espera que la segunda temporada de Heated Rivalry comience a rodarse durante el verano, continuando la historia de Ilya y Shane como en la serie de libros original; un momento difícilmente propicio para que alguien decida borrar su asociación con el mismo proyecto que aún genera ingresos. A menos, claro, que el objetivo sea volver a ser una persona en lugar de un personaje, una pareja o una edición de un fan.

Ese es el lado poco glamoroso de ser el "nuevo favorito de internet": una imagen deja de pertenecer por completo a su dueño. E Instagram, supuestamente un álbum de recortes, se convierte en un escaparate al que otros aporrean, a grito pelado, con sus propias expectativas. Borrar no siempre es arrepentimiento; a veces es simplemente autodefensa.

El discurso de Connor Storrie en los Globos de Oro y el incómodo silencio posterior

Storrie , por su parte, ha sido bastante abierto sobre su deseo de ir más allá del romance entre hockey y cine. En los Globos de Oro , describió cómo se presentó a un director destacado, hablando del momento en el programa TODAY de la NBC. "No diré quién, pero hay un director con el que tengo muchísimas ganas de trabajar y que tiene una película próximamente", dijo, y añadió: "Y le dije: 'Hola, te quiero, quiero salir en tu película'".

Es el tipo de anécdota que funciona bien porque es un poco mortificante. La confianza de una estrella de cine es aburrida; una humillación leve es identificable. Y Storrie tampoco intentó convertirla en un cuento de hadas; inmediatamente debilitó la fantasía con la frase que importa: "Muy pronto, empezó a hablar de cualquier otra cosa", dijo.

Ese pequeño momento —el brusco giro conversacional— es efectivo porque refleja cómo funciona el poder en Hollywood . Las puertas no se abren porque alguien sea encantador en una ceremonia de premios. Se abren porque alguien, en algún lugar, ha decidido que un papel necesita ser cubierto y la persona en cuestión lo encaja. La historia de Storrie es divertida, sí, pero también es un recordatorio inusualmente franco de que incluso "la nueva revelación" a menudo sigue... esperando.

La otra ambición de Connor Storrie: una película hecha con un iPhone

Sin embargo, más interesante que las charlas informales en los Globos de Oro es el trabajo que Storrie afirma realizar cuando no lo fotografían. En una entrevista citada por The Tab, describió su interés por el cine además de la actuación: "Una gran parte de mi carrera, y lo que quiero hacer ahora mismo con la gala, es escribir y dirigir yo mismo. Estoy en pleno rodaje de una película para iPhone, una película superindependiente al estilo de Sean Baker, porque la estoy haciendo con un iPhone. También quiero desarrollarme como cineasta, junto con Heated Rivalry ".

Ese no es el lenguaje de alguien que busca ser un rompecorazones del streaming. Es el lenguaje de alguien que intenta, con cierta imprudencia y admirabilidad, ganar influencia. Y si la limpieza de Instagram parece una maniobra de relaciones públicas, la función del iPhone parece todo lo contrario: caótica, personal, probablemente agotadora y mucho más difícil de externalizar.

Storrie ha confirmado que la película ya se ha rodado, y The Tab sugiere que probablemente se encuentre en posproducción. Cuando llegue, pondrá a prueba una pregunta que la industria finge no plantearse: ¿es simplemente la cara visible de un fenómeno o el tipo de artista que puede sobrevivir a él?

Por ahora, la cuadrícula vacía de Instagram permanece ahí como una pausa a mitad de frase. No es un final, sino la decisión de dejar de dejar que el pasado hable por sí solo.