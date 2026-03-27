La rapera Doja Cat, ganadora de un premio Grammy, compartió recientemente sus preocupaciones personales sobre su cuerpo, revelando que podría haber estado lidiando con una afección médica llamada lipedema cuando decidió someterse a una liposucción en 2023.

En un video de TikTok, la artista de "Paint the Town Red" habló abiertamente sobre los cambios que notó en su cuerpo durante su adolescencia. Comentó que la acumulación de grasa en la parte inferior de su cuerpo podría no haber sido simple celulitis, como creía.

"El lipedema es hereditario en mi familia", explicó Doja Cat. "Siempre pensé que era celulitis".

El lipedema es una afección progresiva que provoca una acumulación anormal de grasa, generalmente en los muslos, las caderas y las piernas. Las personas que padecen esta afección pueden desarrollar una mayor masa muscular en la parte inferior del cuerpo, incluso si la parte superior permanece más pequeña.

La cantante, cuyo nombre real es Amala Dlamini, recordó que notó el cambio por primera vez durante su adolescencia. Si bien conservó lo que describió como una "cintura pequeña", sus piernas y glúteos se volvieron notablemente más voluminosos, según informó E! News .

"No era algo horrible. Simplemente sentía que sobresalía", dijo. "Tenía las rodillas muy grandes".

Las diferencias físicas a veces provocaban momentos incómodos y dolorosos. Doja Cat recordó haber intentado encargar un traje de látex a medida para el videoclip de su canción "Go to Town". Según ella, el fabricante cuestionó sus medidas.

Según se informa, el diseñador le dijo: "Tus medidas no son reales".

Doja Cat may have lipedema, shares body insecurities story. More here: https://t.co/5ydSe4vuH2 pic.twitter.com/XRlTg5VQ5n — Complex (@Complex) March 11, 2026

Doja Cat habla abiertamente sobre los cambios en su cuerpo.

La artista también recordó que se burlaban de ella por su figura. En una ocasión, alguien bromeó diciendo que parecía Calamardo de Bob Esponja después de comer demasiadas Cangreburgers y que la grasa se le había ido directamente a los muslos.

"Así es como se ve el lipedema", dijo mientras explicaba la afección a sus seguidores. "No tenía un sobrepeso terrible ni nada por el estilo. Simplemente se me acumulaba grasa en los glúteos, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas y los muslos".

Cuando se sometió a una liposucción en 2023, Doja Cat cree que podría haber estado en las primeras etapas de la enfermedad.

"Probablemente estaba en la etapa 1 o etapa 2", dijo, y agregó que nadie involucrado en el procedimiento había sugerido lipedema en ese momento.

Hoy en día, la rapera afirma que todavía nota los efectos de la acumulación de grasa que tuvo en el pasado.

Según Yahoo, explicó que su cuerpo a veces luce diferente debido al exceso de piel que queda después de que le extrajeron la grasa.

"Mi trasero se ve un poco raro", admitió. "Eso se debe a toda la piel sobrante de cuando tenía tanta grasa extra".

Para controlar los cambios, la cantante dijo que suele usar medias porque ayudan a mantener todo en su sitio.

También compartió un mensaje más amplio sobre los procedimientos cosméticos y la salud corporal. "Es un camino peligroso: la liposucción y cosas así", dijo. "Pero supongo que se trata simplemente de acumulación de linfa y hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar con eso".