Con un mensaje en el que se siente muy afectada, Lady Gaga canceló su última actuación en Montreal dentro de la gira "Mayhem Ball Tour" debido al empeoramiento de una infección respiratoria, decepcionando a los fans que estaban deseando ver a la superestrella del pop en directo.

La cantante de 40 años compartió la noticia en una emotiva historia de Instagram el lunes 6 de abril, explicando que su médico le había aconsejado encarecidamente que no actuara, según informó People.

"Hola a todos. Lamento mucho comunicarles que no podré actuar esta noche y que tengo que cancelar el espectáculo", escribió Gaga.

"He estado luchando contra una infección respiratoria durante los últimos días y he hecho todo lo posible por descansar y recuperarme, pero ha empeorado. Mi médico me recomendó encarecidamente no actuar hoy y, para ser sincero, no creo que pudiera ofrecerles la calidad de actuación que se merecen."

Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, reconoció la decepción que causaría su cancelación.

"Sé lo profundamente decepcionante que es esto, y lamento muchísimo haberlos defraudado. Estar en Montreal y actuar para ustedes el jueves y el viernes fue mágico y muy significativo. A todos los que iban a venir esta noche, les digo que estoy desconsolada y lo siento muchísimo", añadió.

Lady Gaga Abruptly Cancels MAYHEM Ball Show: 'Absolutely Heartbroken' https://t.co/Dnsmm0Rl1O — 98.1 KDD (@981WKDD) April 7, 2026

Lady Gaga cancela su concierto en Montreal debido a una enfermedad.

La cantante ya había actuado en Montreal los días 2 y 3 de abril, lo que supuso las últimas paradas en Canadá de la etapa norteamericana de su gira.

Según la revista US Magazine , tras la cancelación del concierto, la gira Mayhem Ball de Gaga continuará con dos espectáculos en Saint Paul, Minnesota, los días 9 y 10 de abril, antes de finalizar en el Madison Square Garden de Nueva York el 13 de abril.

Gaga anunció la gira Mayhem Ball Tour en marzo de 2025, señalando que la abrumadora respuesta a su álbum Mayhem la inspiró a extender las fechas originalmente planeadas.

Explicó su decisión de actuar en arenas en lugar de estadios, diciendo: "Elegimos las arenas esta vez para tener la oportunidad de controlar los detalles del espectáculo de una manera que simplemente no es posible en los estadios. Este espectáculo está diseñado para ser el tipo de experiencia teatral y electrizante que da vida a Mayhem exactamente como lo imagino".

La cantante ya se ha enfrentado a problemas de salud durante sus giras, incluyendo la cancelación de su concierto en Miami el pasado mes de septiembre debido a una lesión vocal.

Este enfoque de las giras refleja la nueva mentalidad de Gaga respecto a su salud y su resistencia física para los escenarios.

En una entrevista de noviembre de 2025, admitió: "Ya no soy una adicta a la adrenalina... durante 90 segundos, tengo que convencerme a mí misma de que no me da un ataque de pánico".