La industria del entretenimiento ya ha perdido a varias figuras conocidas este año, con fallecimientos reportados en cine, televisión, música y comedia. Entre estas pérdidas se encuentran actores, músicos e intérpretes cuyo trabajo llegó a un público amplio durante muchos años.

1. Catherine O'Hara falleció el 30 de enero a los 71 años. Era conocida por "Solo en casa", "Beetlejuice" y "Schitt's Creek", y según los informes, la causa inmediata fue una embolia pulmonar, con un cáncer de recto como factor contribuyente.

2. James Van Der Beek falleció el 11 de febrero a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer colorrectal. Se hizo muy conocido por su papel en "Dawson's Creek" y ya había hecho público su diagnóstico.

3. Robert Duvall falleció el 16 de febrero a los 95 años. El actor tuvo una de las carreras más largas de esta lista, con papeles importantes en películas como "El Padrino" y "Tender Mercies".

4. Eric Dane falleció el 19 de febrero a los 53 años. Era conocido por "Grey's Anatomy" y "Euphoria", y su muerte se produjo después de que revelara que padecía ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

5. Robert Carradine falleció el 24 de febrero a los 71 años. Fue conocido principalmente por "La venganza de los nerds" y posteriormente apareció en "Lizzie McGuire".

6. Brad Arnold, el vocalista principal de 3 Doors Down, falleció el 7 de febrero a los 47 años. Según los informes, murió tras una batalla contra el cáncer de riñón.

7. Chuck Norris falleció el 19 de marzo a los 86 años. El artista marcial y actor forjó una larga carrera en películas de acción, entre las que destacan "The Delta Force" y "Missing in Action".

8. Valerie Perrine falleció el 23 de marzo a los 82 años. Era conocida por su papel en "Superman" y por haber sido nominada al Premio de la Academia por "Lenny".

9. Bob Weir falleció el 10 de enero a los 78 años. Como cofundador de Grateful Dead, fue una figura clave en la música rock estadounidense durante décadas.

10. Demond Wilson falleció el 31 de enero a los 78 años. Era conocido principalmente por interpretar a Lamont Sanford en "Sanford and Son", y según los informes, murió a causa de complicaciones derivadas del cáncer.