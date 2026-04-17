TUCSON, Arizona — Más de 75 días después del secuestro de Nancy Guthrie, de 84 años, en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson, las autoridades y los analistas criminales siguen buscando pistas sobre su paradero. La investigación continúa activa, pero sin que se haya producido ningún arresto. Salpicaduras de sangre en el porche, un intruso enmascarado captado por la cámara del timbre y varias notas de rescate enviadas a los medios de comunicación han alimentado las especulaciones. Sin embargo, se desconoce su estado y ubicación mientras el FBI analiza pruebas de ADN potencialmente cruciales recuperadas de la residencia.

Guthrie, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa "Today" de NBC, fue vista por última vez en su casa la noche del 31 de enero de 2026. Su marcapasos con Bluetooth se desconectó de su teléfono alrededor de las 2:30 a. m. del 1 de febrero, lo que indica que se salió del alcance. Sus familiares denunciaron su desaparición después de que no asistiera a la iglesia. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha declarado repetidamente que los investigadores creen que fue secuestrada, describiendo el caso como un secuestro premeditado y no como un crimen al azar. Inicialmente no se reportaron señales de entrada forzada ni grandes desordenes dentro de la casa, aunque gotas de sangre en el porche sugirieron violencia durante el secuestro.

Al entrar la búsqueda en su tercer mes, expertos y fuerzas del orden han ofrecido escasas especulaciones públicas sobre posibles lugares de retención, alegando la necesidad de proteger la integridad de la investigación. Sin embargo, analistas de perfiles criminales y exagentes del FBI han analizado patrones en casos similares que involucran a víctimas ancianas y demandas de rescate. Muchos señalan el accidentado terreno desértico que rodea Tucson como un factor potencial, dados sus cañones remotos, minas abandonadas y vastos espacios abiertos que podrían ocultar a un cautivo con infraestructura mínima.

Una teoría se centra en las zonas rurales o montañosas cercanas del sur de Arizona. Las estribaciones de Catalina se ubican al pie de las montañas de Santa Catalina, donde senderos, cauces secos estacionales y propiedades aisladas ofrecen escondites. Los analistas de perfiles criminales señalan que los secuestradores, para evitar ser detectados, suelen trasladar a sus víctimas a distancias cortas, inicialmente a lugares que les resultan familiares o que pueden explorar fácilmente con antelación. Estructuras abandonadas o propiedades aisladas en un radio de entre 80 y 160 kilómetros podrían permitir a los captores vigilar la actividad policial mientras mantienen el control. Se han utilizado perros rastreadores de cadáveres en las búsquedas, aunque su despliegue se suspendió recientemente, según informes locales.

También han surgido en el debate público posibles traslados transfronterizos, aunque las autoridades no han confirmado ninguna pista que apunte hacia el sur. La frontera entre Estados Unidos y México se encuentra a unos 96 kilómetros de Tucson, y algunas especulaciones en línea han hecho referencia a un posible movimiento hacia Sonora, México, donde las estancias remotas o las zonas controladas por cárteles podrían complicar las labores de rescate. Sin embargo, los expertos advierten que transportar a una anciana con problemas de salud —Guthrie usa un marcapasos y tiene limitaciones de movilidad— a través de la frontera sin ser detectada requeriría una planificación y unos recursos considerables. Ningún avistamiento confirmado en México ha sido validado públicamente por los investigadores.

Las notas de rescate que exigen el pago, incluyendo referencias a Bitcoin en algunos informes, han llevado a algunos analistas a considerar refugios en zonas urbanas o suburbanas de grandes ciudades como Phoenix, o incluso en otros estados. El método inusual de enviar notas a los medios de comunicación en lugar de directamente a la familia ha sido descrito como "muy inusual" por exagentes del FBI, lo que podría indicar que el perpetrador es inexperto o busca llamar la atención. Si el motivo implica un beneficio económico vinculado a la notoriedad pública de la familia, los secuestradores podrían mantener a Guthrie en una propiedad alquilada discreta o en un almacén acondicionado para un confinamiento temporal mientras negocian.

La psicóloga forense y exconsultora de la Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI, Ann Burgess, sugirió que el secuestro podría deberse a una venganza personal contra la familia Guthrie, más que a un mero oportunismo económico. En estos casos de "causa personal", el perpetrador suele tener un motivo de resentimiento y puede no seguir los patrones típicos de los rescates. Esto podría significar que el lugar donde se encuentra retenida la víctima está vinculado a la vida del sospechoso: tal vez una residencia, un lugar de trabajo o una propiedad relacionada con interacciones pasadas con la familia o conocidos. Burgess señaló que los secuestros selectivos a veces implican retener a las víctimas en entornos familiares para el delincuente.

El FBI ha difundido imágenes y videos de un individuo enmascarado, descrito como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura y complexión promedio, acercándose a la casa la noche de la desaparición. Se le vio portando una mochila Ozark Trail de 25 litros e intentando ocultar una cámara. Esta persona de interés permanece sin identificar, y las autoridades han recalcado que el caso podría involucrar a más de un individuo. Las recientes búsquedas en el vecindario, incluyendo el regreso a la casa de Guthrie y propiedades cercanas, no han dado resultados concluyentes.

El FBI está analizando exhaustivamente las pruebas de ADN, incluidas las muestras recuperadas en la vivienda y enviadas a un laboratorio especializado en Florida. Fuentes cercanas a la investigación describieron parte del material como "potencialmente crucial" para la identificación de un sospechoso. Se están examinando cabellos y otros rastros con técnicas más novedosas que podrían arrojar resultados incluso a partir de muestras mezcladas o degradadas. Este avance forense representa uno de los desarrollos más prometedores de los últimos tiempos, aunque los resultados no se han hecho públicos.

La familia ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a la recuperación de Nancy Guthrie, y mantiene la esperanza a pesar del tiempo transcurrido. Savannah Guthrie ha hablado públicamente sobre la angustia de la incertidumbre, regresando al programa "Today" para implorar ayuda. En una entrevista, indicó que creía que al menos algunas de las notas de rescate eran auténticas. La familia también ha reconocido la posibilidad de que su madre ya no esté viva, pero continúa buscando respuestas.

Las dificultades logísticas para cualquier secuestrador complican las especulaciones. Una mujer de 84 años con necesidades médicas requeriría alimentos, agua, medicamentos y cuidados básicos para sobrevivir durante semanas. Esto descarta ubicaciones extremadamente remotas en el desierto sin apoyo y apunta hacia lugares con cierto acceso a suministros. Los analistas de perfiles sugieren que si el secuestro fue oportunista o salió mal —como dijo un experto, "algo salió muy mal"— el perpetrador podría haberse trasladado rápidamente a una segunda ubicación dentro de Arizona antes de que se presentaran las demandas.

En los casos de personas desaparecidas de edad avanzada, se observa que muchas son encontradas a poca distancia si están vivas, a menudo debido a que se extraviaron o sufrieron emergencias médicas. Sin embargo, los secuestros confirmados suelen implicar mayores distancias o confinamiento en lugares ocultos. En este caso específico, los investigadores han advertido que el sospechoso podría volver a atacar, e instan a la población a mantenerse alerta en el área de Tucson.

A medida que se acerca el día 76 sin una resolución, la atención se centra en las pistas forenses, las líneas telefónicas de denuncias y la asistencia ciudadana. El FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima siguen recibiendo información; se reportaron más de 3000 al inicio de la investigación. Las patrullas vecinales se han incrementado en respuesta a incidentes no relacionados, incluidas quejas sobre investigadores aficionados.

El caso ha conmocionado a la nación, generando comparaciones con otros secuestros de gran repercusión y poniendo de relieve la vulnerabilidad de las personas mayores que viven solas. Por ahora, el posible paradero de Nancy Guthrie sigue siendo la principal incógnita en un misterio que combina elementos de rescate, venganza y una meticulosa planificación.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información a que se comunique con la línea de información del FBI o con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima. Mientras avanza el análisis de ADN y continúa la búsqueda, los investigadores y la familia Guthrie mantienen la esperanza de que aún puedan surgir respuestas —y un regreso seguro— del desierto de Arizona o de otros lugares.