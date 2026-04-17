Ahn Jae Hyun, un actor surcoreano, ha podido compartir algunas reflexiones muy sinceras sobre sus relaciones sentimentales anteriores, y aunque es conocido por ser un novio cariñoso, siempre ha sido él quien ha sido abandonado.

Este patrón quedó patente en un vídeo publicado en YouTube por el actor el 14 de abril, según un artículo publicado en Koreaboo .

Durante el programa, el comediante Heo Kyung Hwan le preguntó a Ahn Jae Hyun sobre sus experiencias pasadas con rupturas amorosas. Ahn respondió: "Sí, muchas veces".

Una copresentadora expresó entonces su sorpresa ante su confesión. Hong Jin Kyung reaccionó preguntando: "Eres un buen tipo, ¿por qué te rechazaron tantas veces?".

Durante la conversación se compartieron más detalles sobre el estilo de Ahn en sus citas. El músico Muzie explicó: "Hablé con Ahn Jae Hyun una vez, y algunos amigos me contaron que terminaron su relación porque su amabilidad les resultaba abrumadora. Se preguntaban: '¿Por qué es tan amable sin necesidad?'"

La conversación continuó mientras el panel exploraba la personalidad de Ahn en las relaciones. Luego, Hong Jin Kyung preguntó: "¿Eres del tipo de persona que lo da todo cuando te gusta alguien?".

Ahn reconoció sus tendencias pasadas. Respondió: "Yo solía ser así".

Los presentadores reflexionaron sobre cómo podría percibirse ese comportamiento en las relaciones románticas. Hong Jin Kyung afirmó: "¿Acaso un chico así no es el mejor?".

Por otro lado, Heo Kyung Hwan comentó: "Es genial, pero llega a ser un poco cansino. Debería ser un poco más cruel".

Cómo equilibrar la amabilidad en las relaciones

Los actores se rieron de la afirmación, demostrando que, aunque el tema era serio, aún conservaban un tono desenfadado en su conversación. Ahn asintió, diciendo: "Probablemente sea cierto".

Según la cobertura de OSEN , estas declaraciones sinceras han despertado la curiosidad en las redes sociales y la gente ha comenzado a reaccionar a la franca confesión de Ahn.

A diferencia de otras entrevistas con famosos, donde las estrellas suelen ocultar sus sentimientos sobre su vida personal, Ahn Jae Hyun es más abierto respecto a los problemas que enfrenta en su vida amorosa. Por experiencias pasadas, aprendió que ser demasiado atento con la pareja puede resultar excesivo para otra persona.

Como señala el medio, las declaraciones sinceras han llamado la atención en internet, y los espectadores han reaccionado a la honestidad de Ahn sobre los desafíos de mantener el equilibrio en las relaciones.

Ahn, quien ya había hablado abiertamente sobre su vida personal tras su divorcio, se mostró relajado y reflexivo, ofreciendo una perspectiva sobre cómo su enfoque del amor pudo haber contribuido a rupturas anteriores.

En otro acontecimiento reportado por Naver, Ahn Jae Hyun compartió que los rumores sobre su sexualidad circularon incluso durante su época de modelo, especialmente porque frecuentemente modelaba tanto ropa de hombre como de mujer.

Explicó que las especulaciones surgieron tras su aparición en el videoclip de K.Will junto a Seo In Guk, que se hizo muy popular y les valió el apodo de "World Gay". Ahn afirmó que, durante el rodaje, desconocía la trama del vídeo.

Ahn también reveló que, en la cima de su carrera como modelo, llegó a pesar tan solo 60 kg con una estatura de 186 cm, y destacó la dieta extrema que requerían los desfiles de moda.