Victoria Beckham afirmó que ella y David Beckham siempre han intentado ser los mejores padres posibles en medio de un distanciamiento constante con su hijo, Brooklyn .

Victoria hizo estas declaraciones en una entrevista con el Wall Street Journal, publicada el 16 de abril de 2026. "Siempre hemos intentado ser los mejores padres posibles", dijo, y añadió: "Llevamos más de 30 años en el ojo público, y lo único que siempre hemos intentado es proteger y amar a nuestros hijos". Esta fue su primera respuesta pública directa a la polémica.

Brooklyn Beckham, de 26 años, publicó un extenso comunicado en Instagram el 19 de enero de 2026, acusando a sus padres de intentar arruinar su matrimonio con Nicola Peltz Beckham. Afirmó que manipulaban la información en la prensa para proteger la "Marca Beckham" y que habían faltado al respeto a su esposa en repetidas ocasiones. Según NBC News , Brooklyn declaró que no desea reconciliarse y que habla públicamente tras años de silencio.

Disputa familiar de los Beckham

Las tensiones comenzaron en torno a la boda de Brooklyn y Nicola, prevista para abril de 2022 en Palm Beach, Florida. Brooklyn alegó que Victoria canceló la confección del vestido de Nicola a última hora, a pesar del entusiasmo inicial. También la acusó de apropiarse de su primer baile y de bailar de forma inapropiada delante de los invitados.

En el 50 cumpleaños de David, en mayo de 2025, Brooklyn afirmó haber viajado al Reino Unido, pero sus peticiones para reunirse con él fueron ignoradas a menos que Nicola quedara excluida. Declaró que sus hermanos, Romeo y Cruz, lo bloquearon en las redes sociales el verano pasado por orden de sus padres. Brooklyn rechazó la presión para ceder los derechos sobre su apellido antes de la boda, según informó el Standard .

David Beckham abordó el tema indirectamente en el programa Squawk Box de CNBC al día siguiente de la publicación de Brooklyn. Comentó que los niños cometen errores en las redes sociales y deben aprender de ellos. David hizo hincapié en la importancia de enseñar a sus hijos a usar las plataformas para fines positivos.

Brooklyn y Nicola no asistieron a eventos familiares como la ceremonia de investidura de David como caballero y la celebración de su 50 cumpleaños. Según fuentes, David y Victoria se sintieron "impactados" y "sorprendidos" por la declaración. Brooklyn Peltz Beckham ahora usa el apellido de su esposa en el ámbito profesional.

Victoria publicó felicitaciones de cumpleaños para Brooklyn en las redes sociales el mes pasado, pero evitó dar detalles sobre la disputa hasta ahora. La familia tiene cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, de 23 años, Cruz, de 20, y Harper, de 14. Según la BBC , Brooklyn no ha hecho más declaraciones desde enero.