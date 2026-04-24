Casi tres décadas después de que su romance con el expresidente Bill Clinton acaparara titulares en todo el mundo, Monica Lewinsky reveló detalles sorprendentes y sinceros durante un próximo episodio del podcast "Reclaiming" con Lena Dunham.

Según RadarOnline, en el episodio, cuyo estreno está previsto para el 21 de abril, se ve a Lewinsky riendo durante una serie de momentos explícitos y personales a medida que la conversación tomaba un giro subido de tono.

Dunham inició el intercambio bromeando sobre la Lewinsky de joven, diciendo: "Si la gente supiera con quién me acostaba cuando tenía 21 años... ¿Lo sabéis? Es algo muy oscuro".

Lewinsky respondió haciendo referencia al nuevo libro de Dunham, "Famesick", donde sus historias se cruzan.

Lewinsky comenzó: "Bueno, hablas de eso en el libro, ¿no? Quiero decir, ya lo terminé, pero estoy, estoy...", antes de que Dunham confirmara: "Sí. Estás ahí". Lewinsky respondió riendo: "Estoy ahí".

El intercambio de bromas continuó cuando Dunham se refirió a sí misma en "Famesick" como una "reina de las mamadas". Lewinsky captó la broma de inmediato y dijo: "Sí, lo sé. Pensé lo mismo", señalando entre ellas.

Dunham elogió a Lewinsky y añadió: "Me encanta conocer a otra reina del sexo oral. Y nunca soñé que conocería a la mejor. La mejor."

Lewinsky, con modestia, restó importancia a los elogios: "No soy la mejor. No voy a dejar que mis padres escuchen este episodio", a lo que Dunham insistió: "La mejor y la más brillante". Lewinsky mantuvo: "No lo soy".

Más allá del humor y las revelaciones subidas de tono, el episodio aborda temas serios como la fama, el escrutinio público y la reconstrucción de la propia historia tras una humillación pública. Lewinsky ha dedicado años a recuperar su versión de los hechos tras el escándalo Clinton-Lewinsky y se ha convertido en una voz destacada en los debates sobre la vergüenza y el escrutinio mediático.

Lewinsky declaró a The Times en enero que, en el punto álgido del escándalo, contempló el suicidio porque "la humillación pública era insoportable; la vida era casi insoportable". Habló sobre los esfuerzos por redefinir la forma en que se recuerda el escándalo, señalando que ha habido intentos de "cambiar el nombre de toda la narrativa a 'el escándalo Clinton' o 'el juicio político a Clinton' u otros lemas más acordes con la dinámica de poder original".

Ahora, a sus 52 años, Lewinsky ha adoptado su propia abreviatura para referirse a esa etapa de su vida: simplemente "98". Explicó: "Estoy segura de que un psicólogo podría explicarnos qué significa etiquetar algo y clasificarlo".