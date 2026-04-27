El papa León XIII ha condenado públicamente la pena de muerte, incluido el uso de pelotones de fusilamiento , después de que Estados Unidos decidiera reintroducir este método de ejecución bajo la presidencia de Donald Trump en Washington.

En un mensaje de vídeo dirigido a la Universidad DePaul de Chicago, advirtió que el "derecho a la vida" es fundamental para todos los derechos humanos. Según Newsweek , su declaración se produjo después de que la administración Trump confirmara sus planes para ampliar los métodos de ejecución disponibles para las autoridades federales, incluyendo la reinstauración de los pelotones de fusilamiento y la reautorización de un protocolo de inyección letal con pentobarbital.

El Papa León XIII reacciona a los planes de pena de muerte del gobierno de Trump.

En sus declaraciones, el Papa León agregó que las sociedades solo "florecen y prosperan" cuando salvaguardan la santidad de la vida humana, un lenguaje que refleja la oposición de larga data del Vaticano a la pena capital.

En su discurso grabado con motivo del 15.º aniversario de la abolición de la pena de muerte en Illinois, el Papa hizo referencia a la decisión del estado como un ejemplo de reforma, destacando la moratoria sobre las ejecuciones impuesta por el exgobernador George Ryan en el año 2000 y las posteriores conmutaciones de penas de muerte. Illinois prohibió formalmente la pena capital en 2011 bajo el mandato del exgobernador Pat Quinn.

Las declaraciones del Papa León XIII también se hicieron eco de la doctrina de la Iglesia bajo el pontificado del Papa Francisco , reforzando la postura de que la pena de muerte es inadmisible porque viola la dignidad humana. Afirmó que incluso quienes son condenados por delitos graves conservan la posibilidad de redención y argumentó que los sistemas penitenciarios modernos son capaces de proteger a la ciudadanía sin recurrir a la ejecución.

"La dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de que se hayan cometido delitos muy graves", dijo, y señaló que los sistemas de detención pueden diseñarse para garantizar la seguridad sin eliminar por completo las posibilidades de rehabilitación.

Si bien el Papa no hizo referencia directa al presidente Trump en el mensaje de vídeo, el momento de sus declaraciones coincidió con el anuncio del gobierno estadounidense de ampliar los métodos de ejecución, incluidos los pelotones de fusilamiento.

La Casa Blanca no ha respondido públicamente a la declaración del Papa.

Los pelotones de fusilamiento estadounidenses: una nueva perspectiva

La administración Trump ha modificado las normas federales para que los pelotones de fusilamiento puedan volver a utilizarse como método de ejecución. El Departamento de Justicia afirma que esto tiene como objetivo garantizar que las sentencias de muerte puedan seguir ejecutándose una vez concluidas todas las apelaciones, así como agilizar y organizar mejor el proceso.

En Estados Unidos, los pelotones de fusilamiento no se han utilizado en ejecuciones federales modernas y son extremadamente raros a nivel mundial. Por ello, la decisión ha suscitado críticas de expertos legales y organizaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, la administración también ha reintroducido un tipo de inyección letal con pentobarbital, que había sido suspendida durante la presidencia de Biden debido a la preocupación por el dolor y el sufrimiento que provocaba.

Quienes apoyan el cambio afirman que ayuda al sistema judicial a ejecutar las sentencias de manera más consistente y sin demoras. Los críticos argumentan que plantea serias cuestiones éticas y que reintroduce métodos de ejecución que muchos consideran obsoletos e inhumanos.

Durante la presidencia de Donald Trump, las ejecuciones federales aumentaron tras una larga pausa, llevándose a cabo 13 después de que se levantara la moratoria federal. Hoy en día, solo un pequeño número de presos permanece en el corredor de la muerte federal, incluyendo a personas condenadas por casos importantes como el atentado del maratón de Boston y el ataque a la sinagoga de Pittsburgh.

El Vaticano sigue oponiéndose a la pena capital, mientras que la Casa Blanca defiende esta política como parte de la aplicación de la ley penal, más que como una postura moral.

¿Qué probabilidades hay de que se utilice?

En la actualidad, el regreso de los pelotones de fusilamiento en Estados Unidos ya no es solo una teoría, sino que se ha convertido en política pública, pero aún no se sabe con certeza si se generalizará su uso, un tema que genera mucha controversia.

Esto no significa que los pelotones de fusilamiento se utilicen automáticamente de inmediato. Más bien, amplía el abanico de métodos de ejecución disponibles a nivel federal. Aun así, cada caso requiere largos trámites legales, apelaciones y decisiones de programación antes de que pueda llevarse a cabo cualquier ejecución.

Las barreras legales siguen siendo significativas. Cualquier nuevo método de ejecución probablemente enfrentará impugnaciones constitucionales en virtud de la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Estos casos pueden tardar años en resolverse. Además, la población en el corredor de la muerte federal es muy pequeña y los casos avanzan lentamente en las apelaciones, lo que significa que las ejecuciones son poco frecuentes.

En pocas palabras, los pelotones de fusilamiento vuelven a estar sobre el papel, pero que se generalicen en la práctica dependerá de las batallas legales, la logística y las futuras decisiones políticas.