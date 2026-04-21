CUPERTINO, California — Tras la renuncia de Tim Cook como director ejecutivo de Apple después de 15 años para convertirse en presidente ejecutivo, y con John Ternus, jefe de ingeniería de hardware, a punto de asumir el cargo el 1 de septiembre, el debate sobre quién demostró ser el líder superior —el visionario cofundador Steve Jobs o el maestro de operaciones Cook— se ha reavivado entre inversores, analistas e historiadores de la tecnología.

La comparación contrapone la innovación transformadora de productos de Jobs con la inigualable capacidad de Cook para convertir una empresa en la corporación más valiosa del mundo. Ambos lograron resultados extraordinarios, aunque de maneras radicalmente diferentes. Jobs rescató a Apple de la casi bancarrota y redefinió industrias enteras. Cook heredó un gigante próspero y lo transformó en una máquina de generar 4 billones de dólares gracias a una ejecución disciplinada y la expansión de su ecosistema.

Steve Jobs regresó a Apple como CEO en 1997, cuando la compañía atravesaba dificultades y su valor de mercado rondaba los 2.500 millones de dólares. Para cuando renunció en agosto de 2011 por problemas de salud, la capitalización de mercado de Apple se había disparado hasta alcanzar aproximadamente los 350.000 millones de dólares, un asombroso aumento del 13.900%. Bajo su liderazgo se lanzaron productos que transformaron la tecnología: el iMac, el iPod, la iTunes Store, el iPhone y el iPad. Estos productos no solo revitalizaron Apple, sino que revolucionaron la informática personal, el consumo de música, los teléfonos móviles y las tabletas.

El estilo de liderazgo de Jobs fue legendario por su intensidad, perfeccionismo y su peculiar visión de la realidad. Se obsesionaba con los detalles de diseño, la experiencia del usuario y el marketing, y en 2007 presentó el iPhone como un dispositivo que combinaba un iPod, un teléfono y un comunicador de internet. Bajo su dirección, Apple lanzó la App Store y las Apple Stores, y el éxito de Pixar, tras su gestión, influyó en la narrativa de la animación. Su segunda etapa al frente de la compañía es ampliamente reconocida por haberla salvado y reinventado.

Tim Cook, elegido personalmente por Jobs como su sucesor, asumió el cargo en 2011, cuando Apple ya era una potencia de Silicon Valley valorada en unos 350.000 millones de dólares. Durante los siguientes 15 años, Cook impulsó un crecimiento explosivo. La capitalización bursátil de Apple superó los 4 billones de dólares a principios de 2026 —un aumento de entre el 1000 % y 20 veces, dependiendo de los puntos de partida exactos—, mientras que los ingresos anuales casi se cuadruplicaron, pasando de 108.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2011 a unos 416.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2025.

Los puntos fuertes de Cook residían en la excelencia operativa. Como director de operaciones, ya había optimizado la cadena de suministro de Apple, convirtiéndola en una de las más eficientes del mundo. Como director ejecutivo, se centró en la ejecución, expandiendo el negocio de servicios —que ahora genera más de 100.000 millones de dólares anuales con altos márgenes gracias a Apple Music, Apple TV+, iCloud y Apple Pay—, al tiempo que lanzaba dispositivos portátiles de gran éxito como el Apple Watch y los AirPods. También supervisó la transición a los chips Apple Silicon, lo que mejoró el rendimiento y la eficiencia de los Mac y otros dispositivos.

Los críticos argumentan que Cook no ha lanzado un producto revolucionario a la altura del iPhone. Las gafas de realidad mixta Apple Vision Pro, si bien ambiciosas, han tenido una acogida limitada entre el público general. Algunos observadores señalan que Cook destaca por optimizar y monetizar las creaciones de Jobs, en lugar de inventar nuevas categorías que "redefinan la posición competitiva para las próximas dos décadas".

Sin embargo, Cook generó un mayor valor absoluto para los accionistas. Una inversión de 1000 dólares en Apple cuando Cook asumió el cargo de CEO habría crecido drásticamente, y la compañía habría alcanzado por primera vez los hitos de capitalización de mercado de 1, 2 y 3 billones de dólares. Gestionó desafíos geopolíticos, incluidas las tensiones entre Estados Unidos y China, impulsó inversiones en manufactura en Estados Unidos y enfatizó las iniciativas de privacidad y medio ambiente. Bajo su dirección, Apple se convirtió en una potencia en el sector de los servicios, lo que le proporcionó una estabilidad de ingresos recurrentes.

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Los estilos de liderazgo diferían notablemente. Jobs era carismático, exigente y visionario, y a menudo llevaba a sus equipos a alcanzar estándares imposibles. Cook, en cambio, es metódico, colaborativo y se basa en datos, centrándose en la sostenibilidad a largo plazo. Priorizó la diversidad, la responsabilidad de los proveedores y la mejora continua de los productos por encima de las reinvenciones drásticas. Muchos analistas reconocen que Cook demostró que Apple no necesitaba otro líder carismático como Jobs para prosperar; una gestión disciplinada bastaba para lograr una prosperidad sostenida.

En cifras, Cook superó a Jobs como el CEO de Apple con más años en el cargo en 2025, con más de 5000 días al frente. Durante su gestión, Apple devolvió cientos de miles de millones a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones, manteniendo márgenes de beneficio altísimos. El iPhone sigue siendo el principal motor de ingresos, pero los servicios y los dispositivos portátiles han diversificado el negocio con éxito.

Los partidarios de Jobs destacan el crecimiento exponencial partiendo de una base menor y la innovación que marcó un hito en el sector. Los detractores de Cook a veces lamentan una supuesta falta de riesgos audaces, señalando que Apple ha sido criticada por una integración de la IA más lenta que la de sus rivales. Sin embargo, Cook dirigió la compañía con notable resiliencia durante la pandemia de COVID-19, las interrupciones en la cadena de suministro y la volatilidad económica, manteniendo a Apple como la empresa más valiosa del mundo durante gran parte de su mandato.

El debate suele reducirse al contexto. Jobs construyó y transformó Apple cuando necesitaba un salvador y un agente de cambio. Cook la convirtió en una potencia global madura y ultra rentable cuando la estabilidad y la optimización eran primordiales. Como señaló un análisis reciente, el futuro CEO ideal de Apple podría combinar ambas cualidades: la chispa creativa de Jobs con la maestría operativa de Cook.

Mientras Ternus se prepara para asumir el liderazgo, Apple celebra su 50.º aniversario en 2026 con resultados récord. Cook ha reflexionado sobre la trayectoria de la compañía, destacando su espíritu innovador y su impacto en la vida cotidiana. Deja tras de sí una empresa mucho más grande y diversificada que la que heredó.

En definitiva, determinar quién es el mejor director ejecutivo depende del criterio utilizado. Si se mide por productos revolucionarios e impacto cultural, Jobs no tiene rival. Si se juzga por la rentabilidad para los accionistas, la escala operativa y el crecimiento sostenible, la trayectoria de Cook es inigualable. Ambos fueron esenciales: Jobs aportó la visión que sentó las bases; Cook ejecutó el proyecto que construyó un imperio.

Sus legados combinados han convertido a Apple no solo en una empresa tecnológica, sino en una fuerza cultural y económica. Con el inicio de la era posterior a Cook, la pregunta ya no es "¿quién era mejor?", sino si Apple podrá seguir combinando innovación con operaciones impecables bajo un nuevo liderazgo.

Al final, ambos se complementaron a la perfección. Jobs le dio a Apple su esencia y momentos decisivos. Cook le brindó longevidad y una fortaleza financiera sin precedentes. Juntos, crearon una de las mayores historias de éxito empresarial de la historia.