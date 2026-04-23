Una creciente preocupación se extiende por el Capitolio , ya que el representante republicano Tom Kean Jr., que representa a uno de los distritos congresionales más competitivos de Nueva Jersey , permanece ausente de Washington sin apenas dar explicaciones públicas.

Según informa Politico , Kean no ha sido visto en el Congreso desde el 5 de marzo y se ha ausentado de casi 50 votaciones nominales, una cifra inusualmente alta para un legislador en funciones durante un período legislativo crítico.

Su oficina indicó que el congresista está lidiando con problemas de salud no especificados. Más allá de eso, los detalles siguen siendo escasos.

Lo que está generando preocupación entre sus compañeros no es solo la duración de su ausencia, sino también la falta de comunicación.

Los republicanos Chris Smith y Jeff Van Drew, también de Nueva Jersey, declararon a Politico que han intentado contactar directamente con Kean, llamándolo y enviándole mensajes de texto por preocupación. Ninguno de los dos ha recibido respuesta.

Van Drew describió la situación sin rodeos, diciendo que ha habido "silencio absoluto".

La desaparición de Kean se produce en un momento políticamente delicado. Representa un distrito electoral clave que se prevé será un campo de batalla en las próximas elecciones de mitad de mandato, donde el control de la Cámara de Representantes podría depender de un puñado de contiendas muy reñidas.

Si bien las ausencias temporales por motivos de salud no son infrecuentes en el Congreso, suelen ir acompañadas de una comunicación más clara por parte del legislador o su oficina. En este caso, la escasa información ha alimentado la especulación, aunque no se han confirmado detalles verificados más allá del comunicado oficial.

Actualmente , la Cámara de Representantes no permite el voto por poder salvo en circunstancias específicas, lo que significa que la ausencia de Kean se traduce directamente en votaciones perdidas. En una cámara tan dividida, cada voto tiene peso, sobre todo cuando los legisladores abordan temas polémicos que van desde el gasto federal hasta la política exterior.

Kean, hijo del exgobernador de Nueva Jersey Thomas Kean, arrebató el distrito en 2022 tras derrotar al titular demócrata. Su victoria fue vista como un importante triunfo republicano en una región que históricamente ha tendido hacia el Partido Moderado.

Ahora, su prolongada ausencia introduce incertidumbre en una contienda que ya se esperaba que atrajera la atención nacional y un fuerte gasto por parte de ambos partidos.

Hasta el momento, su oficina no ha dado ninguna indicación sobre cuándo podría regresar al Capitolio o reanudar sus apariciones públicas en su distrito.