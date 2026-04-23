Una nueva demanda presentada contra Kylie Jenner está acaparando la atención tras las acusaciones de que una antigua empleada doméstica sufrió discriminación relacionada con su religión y origen nacional mientras trabajaba para la estrella de telerrealidad y empresaria.

Según TMZ, la demandante, que se identifica como Angélica, una mujer salvadoreña católica, afirma haber sufrido acoso e intimidación reiterados por parte de empleados durante su empleo. La demanda alega que se hicieron comentarios sobre sus antecedentes, incluyendo referencias a la deportación, lo que ella describe como parte de un ambiente laboral hostil.

La demanda, tal como se describe en el informe, se centra no solo en el presunto maltrato verbal, sino también en acusaciones más amplias de discriminación laboral. La exempleada afirma que su condición de inmigrante y católica practicante la convirtió en blanco de burlas y tratos injustos por parte de personas que trabajaban en la casa de Jenner. También hubo comentarios sobre su deportación, después de que se quejara de las condiciones laborales.

Según la mujer, sus jefas eran dos mujeres llamadas Patsy y Elsi, quienes la trataban "con hostilidad y exclusión" y la sometían a "un acoso grave y constante". Añadió que era "menospreciada y humillada delante de sus compañeros de trabajo" debido a su raza, origen nacional y creencias religiosas.

Angélica alega que desarrolló ansiedad y "síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático" debido a las condiciones laborales. Renunció en agosto de 2025 a causa de esta situación.

En esta etapa, las acusaciones siguen siendo alegaciones plasmadas en una demanda civil. No ha habido ninguna resolución judicial pública ni confirmación independiente de las acusaciones, y Jenner no ha respondido públicamente a la demanda hasta el momento. Tampoco está claro si las personas acusadas de hacer los supuestos comentarios eran empleadas directamente por Jenner o formaban parte de una estructura de personal doméstico más amplia.

Según se informa, la demanda busca una indemnización por daños morales, discriminación laboral y posibles violaciones de las leyes laborales. Si el caso prospera, podría generar un mayor escrutinio sobre las prácticas laborales en los hogares privados de las celebridades, un ámbito que rara vez se hace público a menos que surja un litigio.

Jenner, una de las figuras más destacadas de la industria del entretenimiento y la belleza, ha construido una marca multimillonaria a través de proyectos como Kylie Cosmetics y su presencia en la televisión de telerrealidad. Si bien los litigios relacionados con prácticas laborales son comunes entre personas con alto patrimonio, suelen generar un interés público desproporcionado debido a la fama de los involucrados.

Este caso también aborda cuestiones más amplias que afectan a los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, en particular a aquellos empleados en el servicio doméstico. Diversas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han manifestado durante mucho tiempo su preocupación por la vulnerabilidad a la explotación, las barreras lingüísticas y el temor a represalias, incluidas las amenazas relacionadas con su estatus migratorio. Las acusaciones que incluyen comentarios sobre la deportación, de confirmarse, podrían plantear interrogantes legales y éticos adicionales en virtud de las leyes laborales federales y estatales.