El canal oficial de YouTube de VARO Entertainment subió un vídeo del detrás de cámaras del drama "Perfect Crown" de Disney+ en el que el actor Byeon Woo Seok viaja al lugar de rodaje en tren KTX.

Según Koreaboo, el video muestra a Byeon Woo Seok vestido de manera informal con un sombrero, pasando el tiempo tranquilamente en el tren comiendo algo y mirando su teléfono. El actor no hizo ningún esfuerzo por pasar desapercibido durante su viaje.

Más tarde, en el set, IU, quien actúa junto a Byeon Woo Seok, le preguntó sobre su experiencia en el tren. Ella le preguntó: "¿Nadie te reconoció en el tren?".

Byeon Woo Seok respondió con franqueza: "Nadie lo hizo". Añadió que, según Naver, "Todos están ocupados comiendo o durmiendo. Si uno pasa desapercibido, la gente ni se da cuenta. Todos están demasiado absortos en sus propias vidas".

IU luego bromeó con su coprotagonista entre risas, diciendo: "¿Pero es que nadie te reconoce en las estaciones concurridas? ¿Incluso con un cuello tan largo?", mostrando una interacción ingeniosa y divertida entre los protagonistas.

"Perfect Crown" es un drama romántico ambientado en una versión de Corea del Sur con una monarquía constitucional. Narra la historia de una mujer que lo tiene todo pero es plebeya y un hombre que es hijo del rey pero vive bajo estrictas restricciones. La serie se emite todos los viernes y sábados a las 21:50.

En otras noticias, los actores IU y Byeon Woo-seok, del Daily Tribune, cautivaron a los espectadores durante la reciente escena del baile real del exitoso drama The Perfect Crown, que alcanzó un récord histórico de audiencia.

La serie, emitida por KBS, experimentó un aumento en la audiencia tras el episodio que presentó el elegante y emotivo baile real. IU, quien interpreta a la princesa protagonista, y Byeon Woo-seok, quien encarna al príncipe heredero, recibieron elogios por sus convincentes actuaciones y la química que mostraron en pantalla.

Según Nielsen Korea, el episodio alcanzó un índice de audiencia nacional del 18,7%, el más alto desde su estreno. Tanto los fans como la crítica destacaron el impresionante vestuario y la elaborada escenografía que recrearon con maestría el contexto histórico.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de espectadores compartiendo clips y destacando los momentos más memorables de los actores. La expresiva actuación de IU y la carismática presencia de Byeon Woo-seok fueron señaladas como factores clave para el éxito del episodio.