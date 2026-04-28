El ciudadano austriaco Beran A., un hombre de 21 años con supuestos vínculos con el Estado Islámico, admitió ante el tribunal de Wiener Neustadt que ayudó a planificar un ataque terrorista contra los conciertos de la gira Eras de Taylor Swift en Viena en agosto de 2024, según consta en las actas judiciales celebradas el 28 de abril de 2026.

Beran fue acusado de preparar explosivos y de apoyar una conspiración extremista más amplia que provocó la cancelación de tres conciertos con entradas agotadas en el estadio Ernst Happel.

El juicio se produce tras una importante operación antiterrorista en 2024 que frustró lo que, según la fiscalía, era un ataque inminente contra una de las giras musicales más grandes del mundo. La gira Eras Tour , que había atraído a multitudes globales y vendido millones de entradas, se preparaba para su parada en Viena cuando las autoridades intervinieron días antes del primer concierto.

Declaraciones del atacante en el tribunal de Viena.

Dentro de la sala del tribunal de Wiener Neustadt, Beran A. fue escoltado esposado y puesto bajo estrictas medidas de seguridad al comenzar el proceso. Según la BBC , los fiscales informaron al tribunal que había comenzado a planear el ataque a más tardar en julio de 2024 y que había sido arrestado el 7 de agosto, justo un día antes del primer concierto programado de Swift en Viena.

Ha admitido su participación en la planificación de un atentado yihadista y su pertenencia a una organización terrorista, aunque niega algunas acusaciones relacionadas, incluida su supuesta participación en la planificación de un atentado en La Meca.

Un segundo acusado, también de 21 años, está siendo juzgado junto a él y se le acusa de participar en una célula del Estado Islámico vinculada a una conspiración internacional de mayor envergadura.

Según la fiscalía, la policía descubrió lo que se describió como una bomba casi terminada durante un registro en la casa de Beran A. Los investigadores también alegan que accedió a instrucciones en línea para construir un artefacto explosivo con metralla similar a los utilizados en ataques vinculados al Estado Islámico .

El tribunal escuchó alegaciones de que intentó adquirir armas ilegalmente, incluyendo armas de fuego y una granada de mano, y que se había comunicado en línea con individuos vinculados al Estado Islámico. La fiscalía alega además que recibió entrenamiento en el manejo de explosivos y que exploró múltiples objetivos potenciales fuera de Austria.

La abogada de Beran A., Anna Mair, reconoció la carga emocional del caso, pero instó al tribunal a no dejarse llevar por la reacción pública. "Mi cliente ha causado mucho miedo y pánico entre mucha gente, y tendrá que responder por ello, sin duda. Pero, por favor, intenten ver más allá de los titulares", declaró ante el tribunal.

La CIA informa antes de los espectáculos de la gira Eras

Según las autoridades, la investigación se inició gracias a información de inteligencia compartida por la CIA, que alertó a los funcionarios austriacos poco antes del primer concierto programado de Swift. Dicha alerta condujo a detenciones rápidas y a la cancelación de los tres conciertos en Viena, que se esperaba que congregaran a unos 195.000 fans en total.

La policía afirma que la intervención policial evitó lo que podría haber sido un ataque a gran escala contra uno de los eventos musicales en vivo más importantes de los últimos años. Si bien las autoridades no han divulgado todos los detalles de la operación, confirmaron que se llevaron a cabo arrestos coordinados de varios sospechosos vinculados a la misma presunta red.

Según la fiscalía, un tercer individuo, un adolescente alemán, ya había recibido una sentencia suspendida por ayudar en la preparación del complot traduciendo instrucciones para fabricar bombas del árabe y facilitando el contacto con una figura vinculada al Estado Islámico.

Swift relató posteriormente cómo se enteró de la amenaza mientras viajaba a Austria, y afirmó que la gira había "evitado una masacre". En declaraciones públicas tras la cancelación, dijo que era devastador no poder actuar, pero que estaba agradecida de que las autoridades intervinieran antes de que se perdiera alguna vida.

"La cancelación de nuestros conciertos en Viena fue devastadora. Pero también estoy muy agradecida a las autoridades porque, gracias a ellas, estábamos de luto por los conciertos y no por las vidas", escribió en las redes sociales en 2024.

La gira Eras Tour se convirtió en una de las más grandes de la historia de la música, abarcando cinco continentes y vendiendo más de 10 millones de entradas antes de concluir en diciembre de 2024. Pero el incidente de Viena sigue siendo uno de sus sucesos de seguridad más graves, que ahora se está analizando en los tribunales mientras los fiscales intentan determinar el alcance total del presunto complot y la red que lo respaldaba.

El juicio continúa en Austria, y se prevén nuevas audiencias para examinar las pruebas digitales, las supuestas comunicaciones y el grado de coordinación entre los acusados.