El rey Carlos III recurrió al humor, a la historia y a un tono deliberadamente ligero para sortear un encuentro políticamente tenso con Donald Trump en Washington el martes, cuando la visita de Estado del rey a Estados Unidos pasó del Capitolio a una deslumbrante cena en la Casa Blanca ofrecida por el presidente.

El rey Carlos recurre a la historia para lidiar con el "fascinante" Trump.

El presentador de la prensa real, Neil Sean, en declaraciones a Fox News Digital, describió la visita como una "situación delicada" para el rey Carlos, y sugirió que el monarca había recurrido conscientemente a uno de sus predecesores en busca de inspiración.

Según Sean, el rey "planea centrarse en el humor, una característica que se remonta a su antepasado, el rey Jorge, en el siglo XVIII", como una forma de mantener un tono cordial y, al mismo tiempo, evitar las trampas partidistas.

Sean también afirmó que Carlos es un gran conocedor de la historia y que le han dicho que el rey encuentra al presidente Trump "fascinante".

Trump, que ahora tiene 79 años, ha calificado públicamente a Charles de "fantástico", "valiente" y "un gran hombre", y ha coincidido en que esta visita podría aliviar las tensiones entre las dos naciones.

Durante un intercambio privado de regalos, Carlos le obsequió a Trump una reproducción enmarcada de los planos de diseño de 1879 del escritorio Resolute, el famoso escritorio del Despacho Oval fabricado con maderas del HMS Resolute, un barco de exploración británico rescatado por Estados Unidos y devuelto a la reina Victoria como gesto de buena voluntad.

Trump correspondió con una copia personalizada de una carta de 1785 de John Adams a John Jay, en la que Adams describe su primera audiencia con el rey Jorge III en el Palacio de St. James y se compromete a restablecer la amistad con Gran Bretaña.

La visita de Estado del rey Carlos se considera "vital" para su reinado.

Sean ha ido más allá, describiendo este viaje a Estados Unidos como "una visita vital para el Rey". Dado que Carlos heredó el trono a una edad avanzada, es casi seguro que su reinado será más corto que el de la difunta Reina Isabel II, y sabe que cada visita de Estado importante formará parte de cómo la historia lo juzgará.

Sean dijo que el Rey estaba "encantado" de recibir la invitación de Trump y que es muy consciente de su propia popularidad en Estados Unidos, pero también entiende que debe hacer que el viaje sea "memorable e histórico, sin controversia".

Ese delicado equilibrio quedó patente en el Congreso. En un discurso que lo convirtió en el segundo monarca británico en hablar allí, después de su madre, Carlos condenó el reciente tiroteo cerca del Capitolio que tuvo como objetivo a líderes políticos estadounidenses.

"Nos reunimos también, tras el incidente ocurrido no lejos de este gran edificio, que pretendía perjudicar al liderazgo de vuestra nación y fomentar un mayor temor y discordia", dijo el Rey a los legisladores, añadiendo con "determinación inquebrantable" que "tales actos de violencia jamás tendrán éxito".

Rápidamente buscó puntos en común. "Cualesquiera que sean nuestras diferencias, cualesquiera que sean nuestros desacuerdos, permanecemos unidos en nuestro compromiso de defender la democracia, proteger a todos nuestros ciudadanos de cualquier daño y rendir homenaje a la valentía de quienes arriesgan sus vidas a diario al servicio de nuestros países", afirmó.

Más tarde, en la cena de Estado en la Casa Blanca, Charles hizo gala de un encanto autocrítico. Dirigiéndose a una audiencia repleta de aliados de Trump, legisladores republicanos y donantes conservadores, bromeó diciendo que la velada era "una mejora con respecto al Motín del Té de Boston", una frase que reconocía sutilmente el pasado sin tocar el presente.

Como obsequio, trajo otra pieza de la historia naval: la campana pulida del HMS Trump, un submarino británico de la Segunda Guerra Mundial . Cuando el rey terminó su brindis, Trump le dio una palmada en el hombro y le dijo: "¡Buen trabajo!".

La visita del rey Carlos pone a prueba la "amistad especial" y la neutralidad real.

La agencia Associated Press ha informado de una "ruptura" entre Trump y el Gobierno británico por cuestiones como Irán, y el presidente ha desestimado a Starmer diciendo que "no es Winston Churchill", invocando al primer ministro que ayudó a acuñar el término "relación especial".

Sean insiste en que el Rey no caerá en la trampa. "Otro aspecto que mucha gente desconoce es que el Rey no se deja arrastrar a conversaciones ni debates políticos", afirmó, explicando que Carlos viaja con su secretario de Asuntos Exteriores precisamente para que cualquier pregunta sobre Irán, aranceles u otros asuntos políticos pueda "aplazarse". "Él se encarga del poder blando; el secretario de Asuntos Exteriores se encarga de la política".

El poder blando también se ha extendido a las mujeres en la mesa principal. Sean dijo que la reina Camilla se llevaba muy bien con Melania Trump, describiendo a la reina como una lectora voraz y fundadora de una organización benéfica de larga trayectoria que brinda refugio a mujeres, lo que les dio a ambas mucho en común. Los regalos de Estado reflejaron ese tono: un broche de Fiona Rae para la Primera Dama y cucharillas de plata Tiffany English King y miel de la Casa Blanca para Camilla.

Sean ha sugerido que el Rey guarda cierto afecto por Trump debido a la evidente calidez que este último mostró hacia la Reina Isabel II en sus últimos años. Según Sean, Carlos es una persona muy emotiva que se conmueve fácilmente con gestos de amabilidad muy abiertos y demostrativos, y Trump sin duda lo demostró con la difunta Reina.

El rey Carlos mira hacia su legado mientras avanza la gira por Estados Unidos.

Tras su paso por Washington, la pareja real tiene previsto llegar a Nueva York, donde visitarán el monumento conmemorativo del 11-S y asistirán a una gala de gran relevancia, antes de dirigirse al Cementerio Nacional de Arlington y a otros compromisos en Virginia.

Lo que está en juego no es poca cosa. Entre los analistas de la realeza ya se comenta que esta semana Carlos tiene la oportunidad de demostrar que puede usar la Corona para estabilizar una alianza debilitada sin caer en posturas partidistas.

Sean no tiene ninguna duda de que el Rey "ayudará a reparar la relación transatlántica, afianzando su legado, todo ello mientras conmemora el gran 250 aniversario de Estados Unidos", describiendo el espectáculo como "un momento histórico en ciernes".

Esta gira de cuatro días por Estados Unidos del rey Carlos y la reina Camila tiene como objetivo formal conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense y subrayar la denominada relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos.

Todo esto se desarrolla en un contexto tenso: un reciente tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, tensiones entre Washington y Londres por la guerra con Irán, y las críticas públicas del propio Trump al primer ministro Keir Starmer por negarse a participar en la acción militar estadounidense. En este panorama aparece un monarca que, si bien está constitucionalmente vetado para la política, se espera que alivie las tensiones en la alianza.