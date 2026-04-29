La primera "iglesia satánica" de Brasil permanece cerrada al público, ya que no logró obtener los permisos de construcción, según informaron las autoridades municipales.

Situada en Itatiaia, Río de Janeiro, la imponente fachada de la iglesia destaca entre el paisaje, por lo demás común, de la zona. Sin embargo, lo que ocurre en su interior sigue siendo un misterio para quienes la visitan, ya que el edificio permanece cerrado hasta nuevo aviso.

Turistas atraídos por la iglesia luciferina por curiosidad.

"He pasado por este lugar en la autopista Dutra varias veces desde 2019, y siempre ha estado ahí", afirmó un usuario en Reddit . "Pero desde el año pasado hasta ahora, la construcción se ha acelerado mucho".

El templo fue fundado y es oficiado por Jonathan Oliveira Ribero, de 32 años, más conocido entre sus seguidores como Mestre Jonan. Él desestimó las percepciones erróneas sobre el templo, sus estatuas y las ceremonias luciferinas. Su misión es alcanzar el conocimiento y el equilibrio espiritual, afirmó.

En Reddit, los comentarios comparaban a Jonan con Anton Szandor LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán en Estados Unidos. "[Jonan] sigue la línea luciferina del fundador estadounidense, Anton Szandor LaVey, pero sin kkk, al final el tipo es solo un macumbeiro gourmet kkk, hombre, le faltó creatividad ahí, hermano", dijo el usuario.

"Transmite totalmente esa imagen de pastor moderno con una pared negra", escribió otro. "El marketing está al mismo nivel que el de LaVey, jajaja. La imagen tiene que ser provocativa; solo le falta raparse la cabeza, jajaja".

Un sacerdote del templo explica por qué no puede oficiar ceremonias.

A pesar de las críticas, Jonan ha ganado seguidores. Según el Daily Star , el templo ya cuenta con las instalaciones necesarias para los rituales, incluyendo una sección reservada para el culto y un santuario que alberga animales y elementos simbólicos como una higuera para la protección espiritual.

Todo el complejo abarca tres parcelas de terreno, que ya están amuebladas para acoger a los fieles. A Jonan solo le falta obtener la licencia de funcionamiento, lo cual resulta ser todo un reto.

Según la ordenanza municipal, cualquier construcción requiere autorización previa, incluidos los lugares de culto. Los funcionarios locales afirman que denegaron la autorización debido a problemas con la documentación, como registros de propiedad erróneos y planos de construcción que no cumplían con la normativa.

Según el medio, un tribunal ratificó la decisión de la ciudad, garantizando que el templo permanezca cerrado hasta que Jonan obtenga los permisos necesarios. Jonan afirma que sus intentos de legalizar la iglesia se han visto frustrados repetidamente durante la última década, debido a problemas burocráticos que han afectado a las administraciones actuales y anteriores.

¿Está abierta la "iglesia satánica" de Brasil a los fieles?

Jonan afirmó que se les permitió realizar actividades de forma limitada después de que él obtuviera una orden judicial el año pasado. Cree que dicha orden será revocada finalmente por el proceso judicial en curso.

Esta renovada atención también ha reavivado el debate sobre la tolerancia del país y su cultura hacia la expresión religiosa y la diversidad.

Brasil es un país legalmente laico sin religión oficial de Estado, aunque aproximadamente el 56 por ciento de la población es católica.

La Constitución de 1988 reconoce que "la libertad de conciencia y de creencias es inviolable, garantizando el libre ejercicio de los cultos religiosos y asegurando, de conformidad con la ley, la protección de los lugares de culto y sus liturgias".