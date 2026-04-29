Se ha emprendido una nueva ofensiva legal contra la superestrella del rap Drake y el controvertido streamer Adin Ross, acusando a ambos de engañar a sus seguidores con prácticas financieras fraudulentas mediante promociones de apuestas engañosas.

La demanda interpuesta por Drake contra el gigante de las apuestas, ante un tribunal federal de Nueva Jersey, alega que las celebridades y el gigante de las apuestas Stake.us participaron en un sofisticado plan para engañar a los consumidores.

Según Complex , la demanda, interpuesta por Jason Nufio de Roselle, Nueva Jersey, alega que perdió dinero en Stake.us y argumenta que la plataforma viola las regulaciones estatales sobre juegos de azar. Esta demanda se suma a otras similares que involucran a Drake y Adin Ross en Missouri, Nuevo México y Virginia, lo que indica una creciente disputa legal en varios estados.

Jason Nufio afirma que, si bien los influencers de alto perfil parecían estar apostando millones en transmisiones en vivo de gran intensidad, no corrían "ningún riesgo financiero real".

La demanda alega que el dinero apostado fue proporcionado por la plataforma, creando una falsa ilusión de victoria que animó a los aficionados a arriesgar los ahorros de toda su vida. Este caso supone un aumento significativo en el escrutinio de la influencia de las apuestas gestionadas por streamers, a medida que los reguladores y los tribunales comienzan a desvelar los entresijos de la multimillonaria industria de los casinos en línea.

Las alegaciones de "ausencia de riesgo financiero real" son el eje del caso.

Un argumento clave en la demanda es que los espectadores fueron engañados sobre la naturaleza de las transmisiones de apuestas de celebridades. Los documentos judiciales afirman que los anuncios de Stake supuestamente "ocultaron el hecho de que Drake y Ross no corrían ningún riesgo financiero real, mientras que los consumidores comunes que siguieron su ejemplo y realizaron apuestas similares corrían el riesgo de perder dinero real".

Esta alegación constituye el núcleo emocional del caso, sugiriendo que los aficionados fueron colocados en una posición en la que creían estar participando en condiciones de juego justas, cuando la realidad pudo haber sido diferente.

La demanda también afirma: "Han perjudicado a consumidores de todo el estado que han perdido dinero real al intentar obtener ganancias en las apuestas en la plataforma Stake". Este planteamiento no solo presenta la disputa como un problema de marketing, sino como una alegación más amplia de perjuicio al consumidor.

Drake, Adin Ross, and DJ Akademiks face 'harm' claims in gambling lawsuit. More info: https://t.co/lSMFH5M9aU pic.twitter.com/Adh52wDF8z — Complex (@Complex) April 24, 2026

Acusaciones de juego ilegal y uso de moneda virtual contra Stake.us

Otra parte importante de la demanda se centra en el funcionamiento de Stake.us. La demanda argumenta que la plataforma utiliza una moneda virtual conocida como monedas de oro como parte de su sistema.

Según los documentos judiciales, esta estructura se describe como "una tapadera para evitar superficialmente la apariencia de juego ilegal y brindar a Stake una apariencia de negación".

El demandante alega que este diseño permite que la plataforma se presente de una manera que oculta su verdadera naturaleza de juego. Estas acusaciones de juego ilegal contra Stake.us son fundamentales para el argumento más amplio de que la plataforma no cumple con las regulaciones estatales.

El caso también señala que Nueva Jersey aprobó una ley el 15 de agosto de 2025 que prohíbe unirse o participar en plataformas de casinos con sorteos mientras se esté en el estado.

El DJ Akademiks es mencionado en las acusaciones de inflado de las cifras de reproducciones en streaming de Drake.

La demanda también se extiende más allá de las apuestas y abarca la industria musical, apuntando específicamente al rendimiento de Drake en las plataformas de streaming . Según los documentos judiciales, Stake está acusada de financiar un plan para inflar las cifras de streaming de Drake.

DJ Akademiks (Livingston Allen) es mencionado específicamente en la denuncia. La querella afirma que se le acusa de "ayudar a sabiendas y directamente a inflar las cifras de reproducciones de Drake mediante redes de bots, publicando y promocionando información que sabía que era falsa", mientras supuestamente recibía pagos a través del sistema de propinas de Stake.

Estas afirmaciones sobre la inflación en las cifras de reproducciones de Drake introducen una capa adicional de controversia, al vincular las promociones de juegos de azar con la supuesta manipulación de las métricas de la música digital.

Drake Adin Ross DJ Akademiks Hit With Federal Racketeering Suithttps://t.co/IO4BUWQRxc pic.twitter.com/LZMBvYGQtS — AllHipHopcom (@allhiphopcom) April 24, 2026

La demanda contra las promociones de juegos de azar protagonizadas por celebridades se extiende a varios estados.

Drake, Adin Ross y DJ Akademiks figuran como demandados en lo que se describe como una demanda por apuestas ilegales y crimen organizado. Esta demanda forma parte de una creciente ola de acciones legales relacionadas con promociones de apuestas en línea que involucran a influencers.

La demanda interpuesta contra celebridades por promociones de juegos de azar argumenta que figuras públicas utilizaron sus plataformas para promocionar Stake sin revelar completamente sus relaciones financieras con la empresa. También alega que las promociones impulsadas por influencers incitaron a los usuarios a participar en juegos de azar con dinero real mediante información engañosa.

Estas críticas contra la promoción de Stake por parte de Adin Ross han intensificado el escrutinio público del contenido de apuestas presentado por streamers, especialmente dada la magnitud de sus audiencias e influencia.

Qué significa este caso de cara al futuro.

En esencia, la demanda busca recuperar las pérdidas sufridas en el juego y obtener una indemnización adicional para los usuarios afectados. También plantea interrogantes más amplios sobre cómo las plataformas de juego se promocionan a través de celebridades e influencers.

Si bien las acusaciones siguen siendo alegaciones en esta etapa, el caso pone de relieve la creciente presión regulatoria en torno a los asuntos legales de los casinos en línea en Nueva Jersey en 2025, particularmente a medida que más estados reevalúan cómo operan los casinos de sorteos y los modelos de juego con moneda virtual.

El resultado podría tener implicaciones más amplias no solo para Drake y Adin Ross, sino también para la forma en que se regule el marketing de influencia en la industria del juego en el futuro.

Para los fans que siguieron a sus ídolos al mundo de las apuestas con criptomonedas de alto riesgo, el resultado de esta demanda podría ser el primer paso para recuperar importantes pérdidas financieras.