Más de 80 empleados de Catholic Charities de la Arquidiócesis de Miami perderán sus empleos después de que la administración Trump rescindiera un contrato federal de 11 millones de dólares que financiaba un albergue de larga trayectoria para niños migrantes no acompañados.

Los despidos se deben al cierre de la Aldea Infantil Monseñor Bryan O. Walsh, un centro en Miami-Dade que albergaba a menores que llegaban a Estados Unidos sin padres ni tutores legales. Se espera que los recortes de personal, detallados en un documento presentado en virtud de la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento Laboral de Florida , según informó el Miami New Times, entren en vigor el 31 de mayo de 2026.

La documentación revela que los despidos afectan a todo el personal de la aldea infantil. Los puestos afectados incluyen 46 trabajadores de atención juvenil, 11 coordinadores de casos, seis profesionales clínicos y cinco trabajadores de atención juvenil itinerantes, además de personal administrativo y de apoyo adicional.

En una carta dirigida a los empleados, citada en la demanda, Catholic Charities afirmó que la decisión se debió a la interrupción de la financiación por parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que opera bajo la Administración para Niños y Familias dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

"Como saben, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de la Administración para Niños y Familias rescindió su contrato de financiación con la agencia", indica la carta. "Debido a estas circunstancias imprevistas, se interrumpió la financiación del programa y la agencia ha tomado la difícil decisión de cerrar la Aldea Infantil Monseñor Bryan Walsh".

La organización añadió que los despidos serían permanentes.

El recorte de fondos pone fin a una relación de décadas entre el gobierno federal y Caridades Católicas de Miami. La arquidiócesis afirma que su labor con menores no acompañados se remonta a la Operación Pedro Pan a principios de la década de 1960, cuando miles de niños cubanos fueron reasentados en Estados Unidos. Desde entonces, el programa ha funcionado de forma continua, convirtiéndose en uno de los centros de acogida de mayor trayectoria en el país.

El arzobispo Thomas Wenski criticó la decisión a principios de este mes, advirtiendo que el cierre tendría consecuencias inmediatas para los niños vulnerables.

"Resulta desconcertante que el gobierno estadounidense clausure un programa que sería muy difícil de replicar al nivel de competencia y excelencia que ha alcanzado Catholic Charities", dijo Wenski en un comunicado.

Peter Routsis-Arroyo, director ejecutivo de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami, dijo que la agencia recibió muy poco aviso antes de que se rescindiera el contrato.

"Estábamos negociando un nuevo presupuesto hasta el mismo momento en que recibimos la carta de cancelación", dijo. "Incluso nos aprobaron la contratación de personal la semana anterior a que llegara la notificación".

Funcionarios federales han defendido la medida como parte de un cambio más amplio en la política de control migratorio y de colocación de menores. Según declaraciones recogidas por medios católicos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos afirmó que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados está cerrando o consolidando instalaciones que considera infrautilizadas.

"La ORR está cerrando y consolidando instalaciones en desuso mientras la Administración Trump continúa sus esfuerzos para detener la entrada ilegal y el contrabando y tráfico de menores extranjeros no acompañados", dijo un portavoz del HHS.

La agencia también señaló que el número de menores no acompañados bajo custodia federal ha disminuido significativamente en comparación con años anteriores, lo que reduce la necesidad de grandes redes de albergues.

Los líderes locales, entre ellos los congresistas republicanos del sur de Florida, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, instaron a los funcionarios federales a reconsiderar la decisión, citando el papel que la región ha desempeñado durante mucho tiempo como puerta de entrada para la migración humanitaria.

"El sur de Florida siempre ha sido la primera línea de la migración humanitaria en nuestro hemisferio", escribieron, y añadieron que Caridades Católicas proporciona "personal capacitado, infraestructura probada y décadas de experiencia".