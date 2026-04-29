NUEVA YORK — El DJ Vlad ha desatado una nueva polémica en torno a Nicki Minaj y su esposo Kenneth Petty, al afirmar que la pareja se ha separado discretamente después de que surgieran rumores de que Petty supuestamente dejó embarazada a otra mujer, según detalles compartidos en VladTV y ampliamente difundidos en las redes sociales.

La personalidad mediática del hip-hop publicó una captura de pantalla del registro de delincuentes sexuales de Nueva York que muestra a Petty registrado en una pequeña casa de 74 metros cuadrados en Jamaica, Queens, en lugar de la mansión de 20 millones de dólares de la pareja en Hidden Hills, California. Vlad subtituló la publicación: "Parece que Nicki Minaj dejó a su marido, Kenneth Petty". Añadió que rumores no confirmados sugieren que la infidelidad jugó un papel fundamental en la supuesta separación.

Hasta el 29 de abril de 2026, ni Nicki Minaj ni Kenneth Petty habían emitido una declaración oficial sobre las acusaciones. Sin embargo, la historia se ha viralizado en internet, con fans y comentaristas especulando sin cesar sobre el estado de su matrimonio. Minaj y Petty, quienes se casaron en 2019 y tienen un hijo pequeño, ya habían sido objeto de escrutinio público, pero este último acontecimiento ha atraído una atención sin precedentes debido a las supuestas circunstancias.

Vlad, conocido por sus entrevistas exhaustivas y por ser el primero en revelar noticias del hip-hop, no aportó pruebas concretas más allá del cambio de domicilio en el registro civil. Señaló que el rumor del embarazo sigue sin confirmarse, pero que lleva varias semanas circulando en el mundo del espectáculo. La actualización del registro, que incluye la dirección actual de Petty por separado de la de Minaj, ha sido interpretada por muchos como un indicio de problemas conyugales.

La relación de la pareja ha estado bajo la lupa desde que la hicieron pública. Petty, un delincuente sexual registrado con antecedentes penales, ha sido frecuentemente motivo de controversia en la vida pública de Minaj. La rapera ha defendido acérrimamente a su esposo en el pasado, pero fuentes cercanas a la situación sugieren que las tensiones recientes podrían haber llegado a un punto crítico.

Minaj, una de las artistas femeninas más exitosas del hip-hop, ha mantenido una postura relativamente privada sobre su vida personal en los últimos meses, centrándose en su música y sus proyectos empresariales. Sus últimas declaraciones públicas importantes sobre Petty se produjeron durante entrevistas para promocionar sus proyectos, donde habló positivamente de su vida familiar. La repentina oleada de rumores ha dividido a sus fans: algunos expresan su apoyo a Minaj, mientras que otros cuestionan la oportunidad y la veracidad de estas afirmaciones.

La historia cobró fuerza tras la publicación de Vlad, y blogs de entretenimiento e influencers en redes sociales difundieron los detalles. Algunos informes sugieren que Minaj ha estado dedicando más tiempo a su carrera y a su hijo, mientras que Petty ha sido visto en Nueva York. Sin embargo, sin confirmación directa de ninguna de las partes, gran parte de la información sigue siendo especulativa.

Los expertos en relaciones señalan que los matrimonios de alto perfil en la industria del entretenimiento suelen enfrentar presiones únicas. El constante escrutinio público, las exigencias profesionales y los problemas legales del pasado pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. En el caso de Minaj, su enorme influencia global hace que sus asuntos personales se conviertan rápidamente en un espectáculo público, amplificando cualquier indicio de problemas.

El supuesto rumor de infidelidad ha llamado especialmente la atención, dado el historial de Minaj de abordar asuntos personales a través de su música y redes sociales. Los fans han comenzado a revisar letras y publicaciones antiguas en busca de pistas, mientras que otros instan a la cautela ante la difusión de chismes sin verificar. La afirmación del embarazo, de ser cierta, añadiría otra capa de complejidad a una narrativa pública ya de por sí complicada.

DJ Vlad se ha labrado una reputación por sacar a la luz historias que los medios tradicionales a veces evitan. Su plataforma suele servir como un indicador temprano de las controversias que se gestan en el hip-hop. En este caso, sus comentarios han generado un amplio debate: algunos lo elogian por su transparencia y otros lo acusan de sensacionalismo.

Los representantes de Nicki Minaj no han respondido a las solicitudes de comentarios. El equipo legal de Petty también ha guardado silencio. La falta de declaraciones oficiales ha permitido que los rumores se propaguen sin control, algo habitual en el mundo de las noticias de famosos, donde la información verificada escasea.

El contexto más amplio incluye el dominio constante de Minaj en la música. La rapera ha estado presentando nuevos temas y sigue siendo una de las voces más influyentes del hip-hop. Su vida personal a menudo se ha entrelazado con su arte, y sus fans interpretan con entusiasmo sus canciones a través de sus relaciones. Cualquier ruptura confirmada probablemente inspiraría nuevas creaciones, ya que Minaj ha plasmado experiencias personales en su trabajo anteriormente.

Para Kenneth Petty, esta situación agrava una imagen pública ya marcada por problemas legales anteriores. Su registro como delincuente sexual ha sido un tema recurrente de debate, y cualquier nueva acusación podría complicar aún más su situación. La decisión de la pareja de mantener gran parte de su relación en privado ha hecho que los rumores repentinos resulten especialmente chocantes para quienes los observan.

A medida que la historia se desarrolla, expertos de la industria predicen que ambas partes terminarán resolviendo la situación por su cuenta. Minaj tiene un historial de comunicación directa con sus fans a través de las redes sociales, mientras que Petty ha sido menos expresivo públicamente. Los próximos días podrían aclarar la situación o avivar aún más las especulaciones.

El mundo del espectáculo sigue observando con atención. Las relaciones entre famosos suelen ser como telenovelas públicas, con los fans enganchados a la historia. En este caso, la combinación de una gran estrella, un marido controvertido y rumores explosivos ha creado el caldo de cultivo perfecto para la interacción en línea.

Independientemente de si las afirmaciones resultan ciertas o simplemente otra ola de rumores sin verificar, la situación pone de manifiesto los desafíos que supone mantener la privacidad en la era digital. Para Nicki Minaj y Kenneth Petty, las próximas semanas probablemente determinarán cómo se desarrolla este capítulo de su historia: si mediante la reconciliación, la separación o el silencio continuo.

Por ahora, el público sigue cautivado por el último giro en uno de los matrimonios más comentados del hip-hop. A medida que surjan más detalles, la atención se centrará en cómo estas dos figuras públicas afrontan sus problemas personales bajo un intenso escrutinio.