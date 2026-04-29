ADOR ha confirmado que NewJeans se está preparando para un regreso con un álbum completo después de más de un año de problemas legales, aunque persiste la incertidumbre sobre si los cinco miembros participarán.

La agencia reveló que las integrantes Hanni, Haerin y Hyein viajaron recientemente a Copenhague, Dinamarca, para trabajar en la preproducción de nueva música. Según documentos de programación filtrados que aparecieron en internet, ADOR reservó un estudio de grabación en la ciudad danesa del 13 al 16 de abril.

Según Complex , el sello discográfico confirmó que el viaje formaba parte de la "preproducción de su nuevo proyecto musical", aunque no llegó a anunciar una fecha oficial de regreso.

El regreso de NewJeans tras batallas legales

La ausencia de Minji en las sesiones de Copenhague generó dudas sobre la futura formación del grupo. El comunicado de ADOR enfatizó que las integrantes se están "preparando para nuevas actividades de acuerdo con sus circunstancias y agendas individuales", dejando a los fans con la incertidumbre de si el regreso contará con las cinco integrantes originales.

NewJeans y ADOR estuvieron inmersos durante más de un año en una polémica disputa legal que comenzó cuando el grupo intentó abandonar el sello discográfico en noviembre de 2024, alegando malos tratos y la marcha del ex director ejecutivo Min Hee-jin.

Según informó la BBC , el Tribunal del Distrito Central de Seúl dictaminó en octubre de 2025 que los contratos del grupo siguen siendo válidos hasta 2029 e impuso multas de 1.000 millones de wones (700.000 dólares) por miembro por cualquier actividad de entretenimiento no autorizada.

Tras su derrota en los tribunales, los cinco miembros acordaron regresar a ADOR en noviembre de 2025, después de intentos fallidos de cambiar su nombre a NJZ. El grupo había anunciado una pausa indefinida a principios de 2025, luego de que una orden judicial bloqueara sus actividades independientes.

Los analistas del sector predicen que NewJeans lanzará nueva música en la segunda mitad de 2026, con unas ventas proyectadas de álbumes de alrededor de 900.000 unidades.

Según estimaciones de Meritz Securities, el regreso podría generar entre 60 y 70 mil millones de wones en ganancias operativas para ADOR. Durante el proceso judicial, ADOR declaró que los preparativos para un álbum completo ya estaban terminados.

ADOR ha prometido "compartir oficialmente su dirección futura cuando llegue el momento adecuado", pero aún no ha confirmado la lista completa de artistas ni el calendario de lanzamientos, según informa el Korea Times .